Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

На Госуслугах стал доступен сервис электронных больничных

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что на едином портале государственных и муниципальных услуг запущен сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Информация будет поступать на портал госуслуг из Фонда социального страхования РФ.

«В любое время гражданин на Госуслугах может уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности и при необходимости сообщить их своему работодателю. Работнику не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации, данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются», — отметил директор Департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергей Цветков.

Теперь пользователи на портале Госуслуг и в мобильном приложении автоматически получают оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности. Также в личном кабинете доступна информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности. За прошедшие сутки после запуска сервиса направлено более 200 тыс. оповещений пользователям портала госуслуг.

Оформить больничный лист в электронном виде россияне могут с 1 июля 2017 года. При этом медицинская организация и организация-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка нетрудоспособности.

Другие материалы рубрики

МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет

У властей просят сделать обязательной установку «российской ОС» на все ПК

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM

Должно ли государство в равной степени поддерживать продуктовые и сервисные компании? Опрос CNews

Доступное цифровое образование для российских регионов требует 6 миллиардов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки

Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U

Техноблог

Какие данные злоумышленник может получить из украденных гаджетов?

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра