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Шарак Анастасия



07.04.2025 Skillaz усиливает экспертизу в Enterprise-сегменте: Анастасия Шарак назначена директором по консалтингу 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Шарак Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 55 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52315 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357159, в очереди разбора - 758481.
Создано именных указателей - 173903.
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