Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

HRlink автоматизировал перенос архива кадровых документов из сторонних систем

Сервис кадрового ЭДО HRlink добавил новую функцию — автоматический перенос документации сотрудников из других систем в HRlink. Компания может перейти на КЭДО от HRlink без потери доступа к данным сотрудников за все время ведения КДП в цифровом формате, обеспечивая единый цифровой контур с полным сохранением юридической значимости документов. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Новая функция позволяет импортировать на платформу HRlink уже оцифрованную документацию, соответствующую единым нормативным требованиям к ЭДО (Приказ Минтруда России от 20 сентября 2022 г. № 578н «Об утверждении Единых требований к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном носителе»). ZIP-архивы могут быть загружены в подготовленную систему, что исключает необходимость сохранять и поддерживать прежние решения после перехода на HRlink.

«Опираясь на опыт наших клиентов, которые перешли на HRlink из КЭДО-систем других вендоров, мы придумали и запустили новую функцию переноса архива. Она делает процесс миграции простым и позволяет работодателю сохранить преемственность в работе с данными сотрудников. Это не просто про удобство, это про безопасность, экономию и зрелый подход к цифровизации HR-процессов», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

США взялись менять системы управления самолетами. Многие из них непрерывно эксплуатировались 60 лет

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Найдена хакерская группировка, которая атакует российские предприятия и вузы исключительно по ночам

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще