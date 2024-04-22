ИТ-компания SIPUNI перешла на кадровый ЭДО с помощью сервиса HRlink

Компания SIPUNI, специализирующаяся на корпоративной ИТ-телефонии для бизнеса, перевела на безбумажный документооборот HR-процессы с помощью платформы HRlink. Внедрение сервиса для кадрового ЭДО сделало процесс оформления документов более быстрым и простым, а также контролируемым. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Команда сервиса SIPUNI работает рынке более 15 лет и занимается услугами корпоративной связи для бизнеса. В коллективе работает 150 сотрудников, при этом 95% трудятся удаленно, что осложняет кадровое делопроизводство. Для более простого и понятного взаимодействия с распределенной командой, основу которой составляют ИТ-специалисты, было принято решение о переходе на кадровый ЭДО.

При выборе подрядчика в компании ориентировались на несколько важных факторов. От решения требовались гибкость и легкость в кастомизации шаблонов по запросу, а также прозрачное ценообразование, в том числе отсутствие скрытых платежей, и индивидуальный подход к поддержке со стороны вендора. Во внимание принималась и репутация компании – успешный опыт внедрений сервиса крупными и известными игроками рынка.

По результатам поиска выбор был сделан в пользу платформы для безбумажного кадрового делопроизводства (КДП) HRlink. Процесс внедрения сервиса проходил в несколько этапов. Так, HRG SIPUNI еще до старта работ проанонсировала переход компании на КЭДО в еженедельной корпоративной новостной рассылке, где рассказала о преимуществах отказа от бумаги.

Следующим шагом стала работа с руководителями подразделений, которые получили полную информацию о сервисе HRlink и смогли донести ее до своих команд. Лидеры коллективов также смогли собрать обратную связь, чтобы при поддержке менеджера HRlink затем ответить на все вопросы и развеять сомнения относительно перехода на кадровый ЭДО.

Наконец, HRlink предоставил шаблоны ЛНА и согласия на обработку персональных данных, чтобы команда SIPUNI смогла убедиться в безопасности решения. В результате план по переходу на кадровый ЭДО в SIPUNI был выполнен на 100%.

«Сервис HRlink позволяет легко отследить ход оформления любых кадровых документов и полностью избавляет от регулярных посещений почты, чтобы отправить или получить бумаги на подпись. Для меня и для наших сотрудников важно по максимуму использовать технологические решения там, где они действительно оптимизируют работу и открывают возможности для новых идей», – сказала ведущий менеджер по персоналу SIPUNI Татьяна Харченко.

«Мы с вниманием относимся к нашим клиентам. Менеджеры HRlink всегда готовы ответить на любые вопросы, касающиеся работы нашего сервиса и кадрового ЭДО. Прозрачность и оперативность ставится в приоритет, что ценится нашими клиентами, число которых постоянно растет – сервисом HRlink уже пользуются более 1 млн человек», – отметил партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.