Hopper IT в два раза ускорила подписание кадровых документов с помощью HRlink

Российская технологическая компания Hopper IT перевела кадровый документооборот в электронный формат с помощью платформы HRlink. За счет сервиса время подписания кадровых документов сократилось в два раза, а также полностью решен вопрос со своевременным оформлением заявлений и приказов в HR-направлении. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Hopper IT, участник партнерской программы HRlink, занимается внедрением и сопровождением корпоративных информационных систем, а также технической поддержкой и обслуживанием ИТ-инфраструктуры. Компания имеет три офиса – в Москве, Нижнем Новгороде и Дубне, а также распределенную команду – около 60% специалистов Hopper IT работают из разных городов России.

Вести кадровое делопроизводство на бумаге при такой организационной структуре было сложно. Компании приходилось закладывать бюджет на услуги курьерской службы, чтобы доставлять документы в срок. Кроме того, оформление документов занимало у сотрудников ИТ-компании много времени. Поэтому было принято решение о начале поиска подрядчика, который бы перевел HR-процессы в онлайн-формат.

Среди требований, которые предъявлялись к решению для кадрового ЭДО, были возможность выпускать электронную подпись всех видов из любой точки мира, наличие удобного интерфейса, запрет на подписание документов «задним числом» и доступ к сервису с любого устройства. Всем требованиям соответствовала платформа HRlink.

Помимо этого, на решение в пользу HRlink повлиял широкий набор функций, которые есть у сервиса. Платформа интегрирована с системой «Битрикс24», она позволяет формировать маршруты для подписания документов, имеет электронный архив и систему фильтрации.

В результате внедрения HRlink в кадровые процессы Hopper IT экономит на курьерских услугах, покупке бумаги и обслуживании физического архива документов. Скорость подписания кадровых приказов и заявлений выросла в два раза, при этом полностью исчез риск потери документов и их несвоевременного оформления.

«Внедрение кадрового ЭДО повысило уровень лояльности сотрудников к Hopper IT. Теперь подписание HR-документов технологически удобный процесс, понятный специалистам ИТ-компании. Команда HRlink также продемонстрировала высокое качество юридической и технической поддержки в течение всего времени нашей совместной работы. Результатом стал переход на КЭДО 97% сотрудников Hopper IT», – сказал Григорий Меньших, руководитель партнерского канала Hopper IT.

«ИТ-компании как никто другой на рынке труда знают, что такое высокая конкуренция за кандидата. Кадровый отдел – это лицо любой компании, с HR-специалистов начинается знакомство с новым работодателем, поэтому очень важно сделать этот опыт понятным и удобным. Функциональность платформы HRlink позволяет пройти весь этап трудоустройства быстро и без бумажной волокиты, а также продолжить знакомство с компанией и ее корпоративными ресурсами через витрину сервисов на платформе HRlink», – отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.