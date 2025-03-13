HeadHunter оптимизировал работу рекрутеров на 15% с помощью Start Link

HeadHunter сократил временные затраты рекрутеров при сборе документов на 15% с помощью модуля для удаленного приема на работу Start Link (входит в экосистему кадрового ЭДО HRlink). HR-департамент использует решение как для сбора необходимых документов онлайн, так и в части процесса адаптации новых сотрудников. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Внедрение Start Link для HeadHunter стало логичным этапом на пути полной цифровизации процессов рекрутинга в рамках развития HR-экосистемы hh.ru – компания развернула сервис кадрового ЭДО HRlink для ускорения процесса подписания документов в HR, и следующим шагом стала автоматизации HR-процессов в части приема и онбординга сотрудников.

Запуск проекта внедрения Start Link обусловлен, в первую очередь, стремлением упорядочить работу с документами, которые поступают от кандидатов при отборе в компанию – рекрутеры получали заполненные формы в разных мессенджерах и по электронной почте, что усложняло их обработку. Функциональность Start Link формирует единое окно, через которое все кандидаты отправляют корректный пакет документов для приема на работу.

Кроме того, в HeadHunter 70% штата работают в гибридном формате, поэтому внедрение модуля для удаленного найма логично встраивалось в цифровую стратегию компании.

В ходе пилотного этапа проекта команда HRlink кастомизировала модуль Start Link под требования заказчика. Для HeadHunter решение было доработано в части ПО: добавлены возможности двухфакторной аутентификации, настройки длительности клиентской сессии, а также автоматического создания карточки физического лица в системе «1С».

На пользовательском уровне в Start Link появились инструменты для сбора информации, которая используется в HeadHunter в процессе адаптации новичков – в анкету включили графы для загрузки фотографии сотрудника, а также сбора интересных фактов о нем, чтобы новичкам было проще рассказывать о себе на этапе онбординга. Кроме того, в анкету внесли пункт с указанием размера футболки, которая входит в корпоративный welcome-box.

Пилотная стадия проекта, включающая доработку решения, продлилась три месяца, после чего в июне 2024 г. модуль Start Link был масштабирован на весь процесс рекрутинга HeadHunter.

«На сегодняшний день мы полностью перешли в “цифру” в части найма новых сотрудников – прием и оформление новичков происходит только через Start Link. В начале проекта рекрутеры высказывали опасения, что взаимодействие через модуль повысит число отказов от офферов: кандидаты не смогут разобраться в системе и будут бросать заполнение на полпути. Но сомнения себя не оправдали. На практике довольны оказались как новички, так и сами рекрутеры, которым до внедрения Start Link приходилось вручную обрабатывать огромный объем разнородной документации. Start Link – отличное решение по автоматизации оформления и избавления от рутинных операций в рекрутинге», – сказала руководитель отдела кадрового администрирования HeadHunter Ирина Супруненко.

«Со Start Link компании могут существенно сократить сроки и повысить качество ввода данных на этапе найма сотрудников. Одновременно автоматизация процесса найма работает на HR-бренд компании – новички уже на входе сталкиваются с технологичным подходом во взаимодействии с сотрудниками, который в ближайшие годы станет абсолютной нормой для каждого коллектива», – отметил партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.