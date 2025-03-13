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Супруненко Ирина
|13.03.2025
|HeadHunter оптимизировал работу рекрутеров на 15% с помощью Start Link 1
Супруненко Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 135 1
|Box inc - box.com - box.net 362 1
|1С 8313 1
|Махлин Дмитрий 98 1
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