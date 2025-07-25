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HRlink упростил контроль за сроками подписания кадровых документов

Компания HRlink расширила функциональность своего флагманского продукта – одноименного сервиса кадрового ЭДО. Теперь кадровые специалисты могут устанавливать срок подписания документов в рабочих днях, что фактически исключает сценарий с просрочкой их оформления – появился инструмент для контроля за дедлайнами в автоматическом режиме, без таблиц и напоминаний вручную. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

По данным компании, 40% сотрудников подписывают кадровый документы с задержкой, что ведет к замедлению внутренних процессов компании, увеличению нагрузки на кадровые отделы и юридическим рискам. Новая функция HRlink упростит контроль за соблюдением дедлайнов – кадровый специалист получит удобный инструмент для мониторинга кадровых процессов в компании.

Теперь дата, когда документ должен быть подписан, рассчитывается автоматически с учетом производственного календаря. Информация о сроках будет отображаться в профиле кадрового специалиста и у всех пользователей, имеющих доступ к документу.

Платформа также обеспечит поиск просроченных документов с помощью фильтра по сроку подписания. Кадровые специалисты смогут отслеживать актуальный статус приказов, актов и других документов, а также оперативно направлять напоминания ответственным сотрудникам.

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Цифровизация

Функция носит рекомендательный характер: даже после истечения установленного срока сотрудник сможет подписать документ электронной подписью. При этом факт просрочки не фиксируется в метаданных, а документ остается в системе до момента, пока его не удалят вручную. Это оставляет за компанией выбор, как завершить оформление нужного документа.

«За последние годы кадровый ЭДО из малознакомого инструмента превратился в базовую технологию, без которой сложно представить работу современной компании любого масштаба. Мы стремимся делать HRlink удобным как для сотрудников, так и для кадровых специалистов. Новая возможность сервиса облегчит внутренний контроль за сроками подписания и практически до нуля снизит риск их нарушения при оформлении кадровой документации», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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