HRlink внедрил кадровый ЭДО в HR-процессы «Юниливер Русь»

HRlink, разработчик сервиса кадрового ЭДО, автоматизировал кадровые процессы компании «Юниливер Русь». Внедрение платформы позволило повысить эффективность работы HR-департамента – доля подписанных документов в среднем теперь составляет 97%. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

HRlink — лидер на рынке кадрового ЭДО. Флагманское решение вендора — платформа, которая позволяет компаниям перейти на безбумажное кадровое делопроизводство и автоматизировать полный жизненный цикл сотрудников, включая удаленный найм и пребординг.

HRlink помогла «Юниливер Русь» оптимизировать процессы и снизить нагрузку на кадровых специалистов, которым теперь не нужно тратить рабочие часы на рутинные задачи кадрового делопроизводства. Платформа закрыла один из важных вопросов для организаций, обладающих распределенной структурой и производственными площадками, — быстро и эффективно ознакомить сотрудников с большим пакетом внутренних документов.

HRlink дает возможность одним кликом делать массовые рассылки, в том числе ЛНА, а также удаленно контролировать процесс подписания кадровых форм. Платформа имеет удобный кабинет кадровика, проста в интеграции с основными системами, которые HR-департаменты использует в работе. Наконец, HRlink поддерживает возможность подписания документов с кнопочного телефона, что важно для производственных коллективов.

В результате перехода на безбумажный документооборот в HR в компании «Юниливер Русь» удалось минимизировать вероятность ошибок в кадровом делопроизводстве и повысить эффективность кадровых процессов.

«С помощью HRlink мы достигли показателя по подписанным документов в 97% при объеме КДП 50 тыс. документов в год. Это важный для нас рубеж, поскольку HR-департаменту часто приходится заниматься массовым подписание документов, что требовало много часов механической работы от специалиста. Сейчас подписание происходит нажатием одной кнопки. Кадровый ЭДО – это инструмент для реальной оптимизации, помощь бизнесу и экономия денег», – сказала Яна Вдович, HR IT& PEO Manager «Юниливер Русь».

«Эффективное управление кадрами требует современных инструментов. Автоматизация кадрового документооборота не только облегчает работу HR-команды, но и повышает производительность труда в целом. HRlink обеспечивает своих клиентов обширным набором HR-инструментов и сервисов, что позволяет избежать раздувания штата и снять рутинную нагрузку со специалистов, направив их усилия на стратегически важные цели», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.