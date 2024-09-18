HRlink подключил второй удостоверяющий центр

HRlink подключил второй удостоверяющий центр для выпуска и использования электронных подписей. Возможность перераспределять нагрузку внутри платформы сделает ее более катастрофоустойчивой, а также снизит зависимость от возможных задержек в системах компаний-партнеров или массовых сбоев.

На фоне роста числа пользователей кадрового ЭДО в России нагрузка на инфраструктуру компаний-партнеров, предоставляющих услуги по выпуску электронных сертификатов для подписания документов, значительно увеличилась. Так, на платформе HRlink в 2024 г. при поддержке удостоверяющего центра выпущено уже более 1 млн УНЭП.

Увеличение нагрузки неизбежно приводит к большим рискам сбоев в работе систем. Для того чтобы исключить простои в работе кадровых департаментов, HRlink сделал платформу еще более надежной, добавив возможность работы со вторым удостоверяющим центром.

За счет внутренней маршрутизации HRlink сможет перераспределять нагрузку и практически исключить возможность сбоев в работе сервиса, дав клиентам выбор: каждый самостоятельно определит поставщика электронных подписей.

«Мы стремимся к тому, чтобы удостоверяющие центры, с которыми мы работаем, подходили к вопросу надежности так же серьезно, как мы и наши партнеры. Поддержка сразу нескольких поставщиков ЭП делает работу c сервисом HRlink еще стабильнее и практически исключает ситуации, когда пользователь не может завершить прием сотрудника на работу или подписать кадровый документ из-за временного сбоя в работе УЦ», – сказал Данила Морогин, исполнительный директор HRlink.

Выпуск УНЭП от второго УЦ, а также дальнейшая работа с электронной подписью будет происходить автоматически, без необходимости отдельного подтверждения. Никаких изменений пользовательского пути для работы с кадровыми документами на платформе не будет. Выпуск УНЭП через второй УЦ производится при необходимости, при этом сертификаты, выпущенные ранее, также продолжат действовать без ограничений.

«Рынок кадрового ЭДО к концу 2024 г. вырастет минимум в два раза, что повлечет увеличение нагрузки на всю инфраструктуру, обеспечивающую работу с электронными документами. HRlink первым озаботилась вопросом укрепления надежности работы сервиса - для платформы кадрового ЭДО беспрерывный доступ к возможности подписать документ или выпустить электронную подпись 24 на 7 критически важны», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.