Получите все материалы CNews по ключевому слову
Овчинникова Анна
|14.04.2025
|Технологии искусственного интеллекта Сбербанка открывают новые возможности для работы людей с инвалидностью 1
|29.06.2022
|VOXYS и HRlink оцифровали кадровый документооборот для более чем 7000 сотрудников 1
Овчинникова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 140 1
|Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 37 1
|Махлин Дмитрий 101 1
|Сбродов Вячеслав 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 2
|Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 363 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1496 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.