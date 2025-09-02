Через пять лет число ИТ-специалистов будет составлять только 0,4% от кадровой потребности

Свыше половины работающих людей в Москве — сотрудники с высокой квалификацией, через пять лет на рынке труда будет только 0,4% от необходимого количества ИТ-специалистов, а умение работать с искусственным интеллектом все чаще становится требованием работодателя. Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития Москвы.

«Москва — это крупнейший рынок труда в стране. В городе – 8,6 млн занятых, это 12% от общероссийского рынка трудовых ресурсов. При этом более 50% занятых — это люди с высоким уровнем квалификации. Такой ситуации нет ни в одном другом регионе», — сказала заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Зоя Викторова.

По ее словам, на сегодняшний день около 30% рынка труда столицы сосредоточено в четырех самых быстрорастущих отраслях городской экономики: финансах и страховании, информационных технологиях, обрабатывающей промышленности, в первую очередь, в высокотехнологичных производствах, а также профессиональной и научно-технической деятельности, то есть отрасли, которая создает научную базу для развития всех остальных отраслей. «Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе сохранится тенденция роста этих отраслей и, соответственно, сохранится спрос на специалистов в них», – добавила она.

Свою задачу развития рынка труда Москва видит в создании благоприятной среды как для подготовки высококвалифицированных специалистов в городе, так и для привлечения специалистов извне.

«Реализуются масштабные проекты по благоустройству, масштабная программа по повышению качества социальных услуг, лучшее массовое здравоохранение, образование, конкурентоспособное на международном уровне. Все услуги города Москвы можно получить в электронном виде. Все это элементы благоприятной среды для бизнеса и для кадров, которые являются необходимым условием для развития бизнеса. Лучшая культурная столица, спортивная столица, креативная столица – все это работает на то, чтобы город был привлекателен для квалифицированных кадров», — сказала Зоя Викторова.

Она напомнила, что порядка 50% бюджета составляет бюджет развития, то есть направляется, в том числе, на реализацию проектов, способствующих долгосрочной устойчивой привлекательности города для бизнеса и для трудовых ресурсов.

Спрос на ИТ-специалистов усилится

В течение последних двух лет компании активнее ищут сотрудников, и у соискателей появилось больше возможностей для трудоустройства. «Москва никогда не функционировала в условиях высокой безработицы, показатель всегда балансировал на уровне 1–2%. Но с 2023 г. сформировался прирост вакансий, то есть работодатели ищут больше людей, не могут удовлетворить свой спрос», — сказала Зоя Викторова.

«В среднем по России на одну вакансию приходится шесть соискателей, а если рассматривать категорию молодежи в Москве, показатель составляет 14 человек на вакансию», — отметила HR-эксперт и руководитель проектов hh.ru Елена Лондарь. По ее словам, с начала 2023 г. число вакансий для молодых специалистов выросло на 82%.

Елена Лондарь рассказала о двух макротрендах на рынке труда. «В ближайшие пять лет молодых людей в возрасте 18–39 лет станет меньше на 5 млн человек, а это самая работоспособная категория населения», — отметила она. Второй макротренд — несоответствие числа специалистов, подготовленных вузами, реальным потребностям бизнеса и экономики. «В течение того же периода число политологов составит 700% от потребности рынка, в то же время ИТ-специалистов — 0,4%», — добавила руководитель проектов hh.ru.

Кто будет управлять роботами

Проректор по работе со студентами «Сколтеха» Денис Столяров констатировал, что доля ИТ в экономике города составляет 10%. «Но сейчас наблюдается некое охлаждение. При этом все равно есть большой спрос на специалистов с высоким уровнем компетенций», — сказал он.

По словам заместителя генерального директора — директора блока инженерных компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» Алексея Пономаренко, в развитии искусственного интеллекта большую роль играют наука и технологии. «Чтобы появилась наука, нужны люди с очень мощной фундаментальной подготовкой. Роботизация и развитие ИИ требуют решения огромного пласта сложнейших задач. Во многом это объясняет с какой скоростью и до какой глубины сегодня меняются профессии. Профессионал сегодня вынужден осваивать не одну, а три или даже четыре профессии, и работать на стыке», — отметил он.

Крупные компании сами готовят себе специалистов, занимаются переобучением, рекрутируют молодые таланты в школах и вузах. «В нашем холдинге работает более 26 тыс. человек. Это разработчики, аналитики, все, кто связан с диджитал-позициями. Мы, конечно, понимаем, насколько сфера меняется, и активно работаем вместе с вузами, даже сами создаем образовательные программы, которые помогают им взращивать ребят с необходимыми нам компетенциями», — отметила заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга «Т1» Екатерина Колесникова.

Заместитель вице-президента по персоналу VK Ольга Щербинина рассказала о том, как компания помогает сотрудникам соблюдать баланс между работой и жизнью, а также о том, как проходят стажировки. «Нам очень важно, чтобы человек с первого дня мог решать релевантные задачи. Мы не даем абстрактные кейсы. Ребята с первого дня получают наставника, более опытного коллегу, который их учит. Они решают задачи, которые действительно приносят вклад в продукты», — сказала она.

Старший управляющий директор — директор управления привлечения талантов блока «Люди и культура» ПАО «Сбербанк» Анна Овчинникова привела пример подготовки специалистов самими лидерами российской экономики. Так, «СберОбразование», которое объединяет различные платформы, включая Edutoria, «Нетологию», создает школы бесплатного цифрового обучения для людей любого возраста. Таких школ уже 18 по всей стране, и недавно была открыта еще одна — в Новом Уренгое.

«Сейчас придается большое значение созданию нейросетей, искусственного интеллекта, а таких специалистов в стране немного. Но ранее и не было столь активного развития этих технологий, естественно, рынок труда в данной отрасли создается с нуля. Мы с большим рвением занимаемся поиском наших будущих сотрудников. Победители школьных олимпиад по математике, физике получают от нас бессрочные офферы уже сейчас. Мы ищем таких талантливых ребят, начиная уже не с вуза, а со школы. Создание совместных образовательных программ тоже стало для нас решением — в частности, трек с «Яндексом» «ИИ360: Инженерия искусственного интеллекта» в Высшей школе экономики», — сказала Анна Овчинникова.