Familia и IT Pro создали гибридную систему аналитики

Федеральная сеть off-price-магазинов Familia и разработчик корпоративных аналитических систем IT Pro в технологическом партнерстве с Microsoft создали аналитическое решение в области управления товарооборотом. Оно построено на базе системы BI.Qube и использует новейшие технологии аналитики больших данных из облака Microsoft Azure. Новый инструмент, в частности, позволил байерам Familia увеличить скорость принятия решений и точность оценки по поставкам.

Система за доли секунды анализирует целый ряд сложных, контекстно зависимых метрик, за счет чего специалист по закупкам имеет возможность сформировать рекомендации в отношении сделки в режиме реального времени. Благодаря данному решению Familia получила возможность совершенствовать закупочные процессы и увеличивать скорость пополнения ассортимента актуальными товарами по привлекательным для покупателя ценам.

«Новое ИТ-решение является для нас важным рабочим инструментом, который ежедневно использует наша большая баинговая команда. Скорость принятия решения о закупке – один из ключевых факторов успешной конкуренции на глобальном off-price-рынке. От того, насколько быстро принимается решение о закупке, насколько точно прогнозируются риски и выгоды, зависит финансовая эффективность конкретной сделки, а в итоге – бизнеса в целом. Благодаря экспертизе IT Pro и инструментам анализа больших данных из облака Microsoft Azure мы получили важный инструмент для ежедневной работы, который помогает не только в принятии решений по закупкам, но также в вопросах отчетности и планирования», – сказал директор по технологиям Familia Михаил Василенко.

Особенность новой системы в том, что она способна обрабатывать массивы разрозненных данных: Familia работает по особой модели, которая называется off-price и предполагает наличие в ассортименте широкого спектра разнообразных товарных позиций и высокую скорость его обновления. Учитывая одномоментное нахождение в обороте нескольких миллионов SKU, а также количество магазинов сети, превышающее несколько сотен и постоянно увеличивающееся, системе каждый раз приходится иметь дело с новыми массивами данных. Для ускорения процессов анализа в решении применены уникальные архитектурные и технологические подходы.

«На этапе подготовки за один месяц был создан полностью рабочий прототип, основанный на реальных данных за год, который при переходе к внедрению был масштабирован, – отметил директор по развитию IT Pro Дмитрий Поликовский. – Использование надежной и безопасной платформы Microsoft Azure позволило нам не только сократить стоимость владения аналитической системой на 40% благодаря гибкому плану включения и выключения сервисов, но и обеспечить заказчику доступ к новейшим инструментам анализа больших данных. Успешность проекта и такая быстрая реализация поставленных задач обусловлена сфокусированностью Familia на результате, высоким профессионализмом команды IT Pro и инновационными возможностями облачных технологий Microsoft».

Удобство использования системы бизнес-пользователями также заключается в том, что формат работы с программным обеспечением для них кардинально не изменился – они могут применять новую технологию совместно с другими популярными инструментами Microsoft, в том числе Excel, PowerPivot, OLAP-кубами.

«Microsoft стимулирует создание партнерских решений, дающих конкурентные преимущества компаниям различных индустрий. Система BI.Qube – это отличный пример трехстороннего сотрудничества заказчика, партнера и Microsoft, в результате которого ведущий российский off-price ритейлер получил новые возможности для развития бизнеса», – сказал директор департамента по работе с партнерами Microsoft в России Александр Беленький.