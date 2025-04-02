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Задорожный Олег
|02.04.2025
|«ДиалогНаука» провела аудит информационной безопасности «Авто Финанс Банк» 1
Задорожный Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|ДиалогНаука 255 1
|ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 131 1
|Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28323 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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