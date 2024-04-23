Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь
|

Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира

Tele2, российский оператор мобильной связи, удвоил список стран с особо выгодными условиями международного роуминга. Абоненты могут использовать минуты из пакета для звонков клиентам Tele2 в Россию из 54 стран мира. Теперь эта опция действует на текущих и архивных версиях тарифов «‎Мой Онлайн+», Black и Premium. Ранее услуга была доступна для 26 стран. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Изменения затронули востребованные направления Ближнего Востока, Азии, Океании, Африки и Европы. Это в том числе Таиланд, Абхазия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Беларусь, Италия, Шри-Ланка, Франция, Великобритания, Малайзия, Сейшелы и еще более 40 стран.

Для звонков из-за границы на номера Tele2 Россия клиенты будут расходовать минуты из основного пакета, включенного в тарифный план. Абоненты могут использовать остатки пакетов минут, перенесенные с предыдущих периодов. Минуты, приобретенные на сервисе «Маркет Tele2», для роуминговых звонков расходовать не получится. Ознакомиться с дополнительной информацией и полным списком стран можно по ссылке.

Tele2 исследовала предпочтения клиентов и выявила, какие направления наиболее популярны в 2024 г. В первую десятку стран, которые чаще всего выбирают абоненты для своих поездок, вошли Узбекистан, Беларусь, Турция, Казахстан, Таджикистан, Таиланд, Грузия, Абхазия, Китай и Армения. Согласно обновленным условиям, во всех этих странах клиенты Tele2 тарифов «Мой онлайн+», Black и Premium могут воспользоваться пакетом минут без дополнительных расходов на звонки в роуминге.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2: «Tele2 постоянно работает над доступностью связи и за пределами России. Обновленное предложение значительно улучшает условия для наших клиентов за границей. Внушительный список из 54 стран, где минуты можно расходовать из пакета, позволит нашим клиентам не ограничивать себя в общении. Теперь абоненты Tele2 могут свободно разговаривать в международном роуминге с родными и близкими, не беспокоясь о дополнительных расходах».

8 задач, чтобы перезапустить инженерную школу в России
импортонезависимость

***

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2023 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

«Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

«Дочка» МТС начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца года

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России хотят запретить полеты БПЛА без спецмодемов на борту

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024