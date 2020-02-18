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«Яндекс» начал выдавать умные колонки с «Алисой» на бесплатный тест-драйв

Техника

«Яндекс» стал бесплатно выдавать «Станции» на две недели, чтобы люди могли опробовать их дома. Если умная колонка с «Алисой» придется по душе, ее можно купить и оставить себе, а если нет — вернуть обратно.

«Прежде чем купить какую-то новинку, хочется убедиться, что она того стоит. Теперь любой может испытать "Станцию" у себя дома, а не на стенде, и оценить все плюсы голосового управления. Думаю, многие потом просто не захотят с ней расстаться. Мы видим, что те, кто уже приобрел колонки с "Алисой", регулярно пользуются ими спустя многие месяцы», — сказал Роман Карлаш, директор по продажам умных устройств.

Чтобы взять на время «Станцию», не нужно тратить деньги или оставлять залог. Достаточно оформить покупку с оплатой по частям через «Яндекс.кассу» — для этого понадобится паспорт. Если вернуть колонку в течение двух недель, покупку отменят. Те, кто решит оставить себе «Станцию», смогут оплатить ее любым удобным способом на сайте или в приложении «Яндекс.денег». При полной оплате в первые 30 дней колонка будет стоить 10990 руб. Если человеку удобнее платить частями, он может вносить по 2260 руб. в месяц в течение полугода или по 1344 руб. в течение года.

Умные колонки можно получить на стендах «Яндекса» в ТЦ «Океания» и «Тройка» в Москве, в ТЦ «Охта молл» и «Жемчужная плаза» в Петербурге, а также в ТЦ «Радуга парк» и «Алатырь» в Екатеринбурге. Скоро такие же стенды появятся в этих городах в торговых центрах «Мега».

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