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Исследование «Руссофт»: Краткий обзор состояния экспорта программного обеспечения из России

Экспорт информационных технологий из России— не только сильный фактор развития отечественной ИТ-отрасли, но и важнейший инструмент обеспечения политической и экономической безопасности России в целом. Внедрение российских стандартов и ИТ-решений в дружественных стран обеспечивает связанность их экономик с Россией и объективную заинтересованность этих стран в сотрудничестве, формирует роль России как одного из лидеров в новом технологическом укладе.

С введением санкций в отношении России начался, а к моменту проведения данного исследования практически завершен процесс ухода из России международных технологических гигантов. С одной стороны, это освободило рынок внутри страны и предоставило невиданные ранее возможности российским разработчикам на пути замещения иностранного ПО. С другой стороны, полностью перекроилась география экспорта, и прежде всего в те страны, которые еще недавно считались наиболее емкими для российских технологий и оценивались российскими разработчиками как наиболее значимые.

Спустя год после введения санкций в отношении российских компаний, объединение разработчиков программного обеспечения «Руссофт» при поддержке и участии АРПП «Отечественный софт» провели опрос среди российских разработчиков ПО с целью выяснить, как по мнению российских ИТ-компаний поменялась карта экспорта отечественных ИТ-решений, какие зарубежные рынки являются сейчас наиболее перспективными, какие технологии и классы ПО экспортируются в эти страны.

Если обобщать результаты исследования, то можно сделать вывод о кратном увеличении объема экспорта ИТ на перспективных региональных рынках дружественных стран, среди которых Азия, Африка и страны Южной Америки. Но вместе с тем, не наблюдается снижения интереса к таким регионам, как Северная Америка или Европа. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Валентин Макаров, президент «Руссофт»: «Наше исследование показало уверенный рост заинтересованности российских разработчиков ПО в выходе на перспективные региональные рынки, которые ранее были отнесены на второй план – Азия, Южная Америка, Африка. Причем этот интерес является двусторонним, так как многие страны этих регионов исторически были расположены к России и доверяли ее технологиям. Сейчас, на фоне доказанного высокого уровня защищенности критической ИТ-инфраструктуры России от санкций и кибер-атак и с учетом ускоренного развития российских технологий в рамках программы импортозамещения, сложилось наилучшая ситуация для развития экспорта ИТ из России в дружественные страны. Так, «Руссофт» уже добился успехов в продвижении российских ИТ-компаний на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также Индии, которые, согласно результатам этого исследования, обладают наибольшим экспортным потенциалом для российских разработчиков ПО».

Методология

Задача исследования состояла в выявлении тех рынков, на которых уже присутствуют российские ИТ-решения и продукты, а какие рынков, которые сами компании считают перспективными. Нам представляется важным выявить приоритетность ИТ-рынков именно сейчас, когда на разных уровнях ведутся разговоры о разработке программ поддержки экспорта российского ПО. «Руссофту» удалось оценить географию фактического и желаемого экспорта отечественного ПО, выявить приоритеты по географическим направлениям экспорта и по сегментам продвигаемого на экспорт ПО.

В опросе приняли участие российские компании — разработчики ПО. Общее количество респондентов составило 294 компании, среди которых как действующие экспортеры, так и компании без опыта экспорта.

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Опыт экспорта ПО

Исследователи интересовались фактическим опытом экспорта компаний на момент проведения исследования, а также тем, какие страны являются для компаний перспективными (по их собственной оценке размера и степени насыщения рынка и по оценке готовности своих технологий/решений). Особенность подхода состояла в том, что респонденты должны были выбрать конкретные страны на каждом континенте, отмечая все возможные страны экспорта российского ПО. Благодаря такому подходу можно увидеть картину экспорта ПО как по конкретным странам, так и обобщенные данные по регионам.

Основные выводы

Исследование показало, что сильнее и быстрее всего в ближайшее время будет расти экспорт российского ПО в страны Азии. 74% компаний-разработчиков ПО видят страны Азии перспективными для экспорта российских решений и услуг. 43% российских компаний разработчиков ПО заинтересованы в экспорте в страны СНГ. 35% компаний заинтересованы в экспорте своих решений и услуг в страны Персидского залива.

Казахстан уже сейчас является лидером по показателю фактического экспорта российского ПО и оценке перспективности страны для экспорта российских технологий. Второе место в рейтинге перспективности среди стран Азии занимают ОАЭ.

Также данные показывают, что ожидается рост экспорта российских ИТ-решений в страны Южной Америки и Африки. Фактический опыт экспорта в этих регионах пока незначительный и их доля составляет не более 8%, но перспективы оцениваются на уровне 25%. ЮАР, Алжир и Египет — страны-лидеры на африканском континенте.

Общая картина экспорта

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Телеком

По данным исследования экспорта «Руссофт», примерно половина российских компаний-разработчиков ПО уже является действующими экспортерами, а еще около 40% заинтересованы к экспорте. Таким образом, можно говорить о том, что 94,2% всех ИТ-компаний России так или иначе ориентированы на экспорт.

На сегодняшний день рынки стран Азии и Европы являются лидерами по экспорту российского ПО (на них приходится 34% и 29% соответственно, см. график ниже). При этом готовность и интерес к экспорту в страны Азии со стороны российских ИТ-компаний более чем в два раза выше фактического экспорта в страны этого континента. Чего совершенно не наблюдается в случае со странами Европы и с Северной Америкой, которые еще некоторое время назад оценивались российскими разработчиками как самые перспективные и финансово емкие. Доказательства этому можно найти в ежегодных исследованиях «Руссофт» до 2022 г. Сейчас же подавляющее большинство стран, которые ИТ-компании указывали как перспективные для экспорта отечественных ИТ-продуктов и услуг, располагаются на Азиатском континенте.

Ситуация на глазах изменилась: Азия, Африка и Южная Америка демонстрируют интерес, в два и более раз превышающий фактический экспортный опыт в эти регионы со стороны потенциальных экспортеров.

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Соотношение фактического экспорта ПО с приоритетным

Специализация экспорта

Экспорт продуктовых решений, ИТ-консалтинг, ПО для научных и исследовательских целей представлены практически равномерно на всех континентах.

В Африке практически отсутствует экспорт российских услуг по заказной разработке, а также системной интеграции, что скорее всего свидетельствует о низком уровне развития и низкой платежеспособности этих стран. Также для Африки характерен низкий показатель по поставке ПАКов, что также объясняется дороговизной систем.

Эта же тенденция характерна для Южной Америки, Австралии и Океании, где российская заказная разработка, интеграционные решения и ПАКи представлены очень слабо. На этом континенте может играть роль и географическая и культурная удаленность от России.

Вертикальные рынки

Очевиден успех отечественных технологий кибербезопасности на развивающихся рынках, в первую очередь, в странах Африки и Южной Америки. Здесь российские экспортеры представлены почти в два раза больше, чем в странах Европы и Северной Америки. Также очевидна перспектива дальнейшего роста экспорта ИБ в страны Африки и Южной Америки.

В Азии активно продаются российские решения в сегментах e-government, сельское хозяйство, телеком. Перспективы отмечаются в промышленном секторе и секторе нефти и газа.

В странах Европы наблюдается снижение интереса к решениям в сфере телекома (с 27% до 18%) и явный рост оценки перспектив подобных решений в страны африканского континента.

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