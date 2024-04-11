МТС запустила первый экосистемный магазин

МТС сообщила об открытии магазина нового формата с фокусом на цифровые решения компании. Пилотный проект запущен в Москве в ТЦ «Океания».

Площадь нового магазина составляет более 250 м², что практически в пять раз больше классического формата. В магазине покупатели смогут не только приобрести последние технологические новинки, но и ближе познакомиться с цифровыми сервисами экосистемы МТС. Для этого в центральной части магазина размещены специальные зоны, в которых посетители смогут протестировать сервисы подписки «МТС Premium», а также узнать информацию об их основных преимуществах.

Ещё одна отличительная особенность нового формата – технологичность. В магазине используются десятки LED-панелей для демонстрации продуктов и сервисов. Помимо привычных вертикальных экранов, была разработана уникальная для России декоративно-навигационная конструкция, которая размещена в верхней части торгового пространства.

Для тестирования новых подходов в работе с клиентами улучшена система электронной очереди. Посетители магазина могут ввести свой номер телефона в терминале, получить SMS и пройти в одну свободных зон для консультации. Всего предусмотрено семь таких зон – это позволит сотрудникам магазина эффективно управлять клиентским потоком, а посетителям получать мгновенную помощь.

В магазине работают лучшие специалисты розничной сети, которые отбираются по специальной программе. Они проходят дополнительное обучение по продуктам и сервисам, представленным в магазине.

«В первую очередь магазин МТС – это место, в котором покупатели могут получить высокий уровень экспертизы, клиентского сервиса и опыта. Мы стремимся сделать так, чтобы этот уровень постоянно рос, поэтому регулярно тестируем магазины новых форматов. Планируем до конца года запустить экосистемные магазины ещё в нескольких городах-миллионниках», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Помимо сервисов МТС, в магазине представлены сотни различных товаров. Все они поделены на зоны: «Смартфоны», «Звук», «ТВ», «Портативная техника», «Умный дом», «Аксессуары».

В декабре 2023 г. МТС начала открывать «Экспертные» магазины. В дальнейшем МТС планирует открыть до одной тысячи таких магазинов по всей стране на замену старым торговым точкам.