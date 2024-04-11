Разделы

Ритейл Розница
|

МТС запустила первый экосистемный магазин

МТС сообщила об открытии магазина нового формата с фокусом на цифровые решения компании. Пилотный проект запущен в Москве в ТЦ «Океания».

Площадь нового магазина составляет более 250 м², что практически в пять раз больше классического формата. В магазине покупатели смогут не только приобрести последние технологические новинки, но и ближе познакомиться с цифровыми сервисами экосистемы МТС. Для этого в центральной части магазина размещены специальные зоны, в которых посетители смогут протестировать сервисы подписки «МТС Premium», а также узнать информацию об их основных преимуществах.

Ещё одна отличительная особенность нового формата – технологичность. В магазине используются десятки LED-панелей для демонстрации продуктов и сервисов. Помимо привычных вертикальных экранов, была разработана уникальная для России декоративно-навигационная конструкция, которая размещена в верхней части торгового пространства.

Для тестирования новых подходов в работе с клиентами улучшена система электронной очереди. Посетители магазина могут ввести свой номер телефона в терминале, получить SMS и пройти в одну свободных зон для консультации. Всего предусмотрено семь таких зон – это позволит сотрудникам магазина эффективно управлять клиентским потоком, а посетителям получать мгновенную помощь.

В магазине работают лучшие специалисты розничной сети, которые отбираются по специальной программе. Они проходят дополнительное обучение по продуктам и сервисам, представленным в магазине.

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий
Импортонезависимость

«В первую очередь магазин МТС – это место, в котором покупатели могут получить высокий уровень экспертизы, клиентского сервиса и опыта. Мы стремимся сделать так, чтобы этот уровень постоянно рос, поэтому регулярно тестируем магазины новых форматов. Планируем до конца года запустить экосистемные магазины ещё в нескольких городах-миллионниках», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Помимо сервисов МТС, в магазине представлены сотни различных товаров. Все они поделены на зоны: «Смартфоны», «Звук», «ТВ», «Портативная техника», «Умный дом», «Аксессуары».

В декабре 2023 г. МТС начала открывать «Экспертные» магазины. В дальнейшем МТС планирует открыть до одной тысячи таких магазинов по всей стране на замену старым торговым точкам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Сменился лидер на бурном рынке восстановленных смартфонов. За новые мобильники россияне больше платить не хотят

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Россиян хотят отучить от iPhone, iPad и MacBook. Местные лоббируют запрет параллельного импорта техники, чтобы покупали отечественное

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Симметричный ответ россиян на рост цен. В России полюбили ремонтировать смартфоны и бытовую технику

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще