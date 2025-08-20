Приложения для аренды автомобилей и самокатов содержат уязвимости, которые могут привести к утечкам данных

Эксперты AppSec Solutions с помощью платформы анализа защищенности мобильных приложений AppSec.Sting проанализировали 13 наиболее популярных в России приложений каршеринга и проката электро-самокатов, и обнаружили в них более 400 уязвимостей, причем 25 из них – высокого уровня. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Поскольку мобильные приложения для аренды автомобилей собирают большое количество персональных данных пользователей, включая фото паспорта и данные банковских карт, это может стать серьезной проблемой. Сервисы электро-самокатов, предлагаемых напрокат, также собирают личные данные пользователей, чтобы учитывать их в случае нарушения ПДД. Популярность аренды транспорта в России растет в сезон отпусков, так участники рынка отмечают рост спроса на аренду автомобилей 33% в период с июня по август (исследование «Островок В2В»)

«Одно из неприятных открытий – немало приложений хранят чувствительную информацию в открытом виде. Это распространенная проблема, которая открывает большие возможности для злоумышленников, – сказал Никита Пинаев руководитель отдела анализа защищенности AppSec.Sting компании AppSec Solutions, – Еще одна часто встречающаяся уязвимость – недостаток в реализации детектов на скомпрометированную среду, который может быть использован для целевых атак на пользователей. Справедливости ради, отметим, что среди приложений для кар- и кик-шеринга есть и те, где серьезных уязвимостей мы не нашли».

Хранение и передача чувствительных данных в незащищенном виде – наиболее часто встречающиеся недостатки ПО среди приложений для транспорта. Весной 2025 г. команда AppSec.Sting уже проводила исследование первой сотни наиболее популярных мобильных приложений в категории «Транспорт», в которую вошли сервисы такси, навигаторы, приложения для пассажиров общественного транспорта. За 2024 г. в этой категории было обнаружено 1818, из них 650 уровня critical и high.