Эксперты «Нейроинформ» предупреждают о новой уязвимости, которая может использоваться хакерами для запуска DDoS-атак

Компания «Нейроинформ», специализирующаяся на анализе и оценке киберрисков, предупреждает о появлении в России новой уязвимости MadeYouReset, которая может использоваться злоумышленниками для запуска DDoS-атак. В настоящее время уязвимость уже выявлена российскими ИБ-специалистами и принимаются меры по созданию надежной защиты от данной угрозы, однако риски еще сохраняются.

Уязвимость MadeYouReset, имеющая идентификатор CVE-2025-8571, впервые была обнаружена израильскими экспертами, а в дальнейшем специалистами других стран. Данная уязвимость затрагивает ряд веб-серверов, которые некорректно реализуют механизмы протокола HTTP/2, что в дальнейшем может привести к атаке DoS. MadeYouReset фундаментально похожа на уже известную уязвимость Rapid Reset (CVE-2023-44487) от 2023 года и эксплуатирует тот же самый механизм сброса потоков (streams reset) в протоколе HTTP/2.

В рамках протокола HTTP/2 браузер и веб-сайт (сервер) устанавливает двусторонний поток, по которому они обмениваются запросами и ответами в виде кадров. Браузер или веб-сайт в любой момент могут отправить кадр RST_STREAM, который сообщает о прекращении взаимодействия между сторонами. Например, это может понадобиться, если одна из сторон начала получать данные с ошибками. Согласно HTTP/2, сервер может установить ограничение на количество потоков, которые одновременно может открыть браузер. Однако, если был отправлен кадр RST_STREAM, серверу нужно еще какое-то время для завершения процессов на своей стороне, и у браузера есть возможность открыть новый поток. Отправляя кадр RST_STREAM и одновременно открывая новый поток, можно перегрузить ресурсы сервера и заставить его отказывать в обслуживании всем новым браузерам.

цифровизация

После обнаружения уязвимости Rapid Reset (CVE-2023-44487), большинство веб-серверов, особенно крупных вендоров, уже реализовали защиту от подобного вида атак. Стоит отметить, что спецификация HTTP/2 (RFC 9113) изначально содержала предупреждение о возможности таких атак, а также рекомендации по их предотвращению. Несмотря на это, некоторые реализации протокола HTTP/2 оказались подвержены уязвимостям такого рода как MadeYouReset. Эффективную защиту от данной угрозы гарантированно обеспечивают профессиональные решения по защите от DDoS-атак, но всегда лучше подстраховаться и установить соответствующее обновление.

«Уязвимость MadeYouReset была выявлена до того, как стала массово эксплуатироваться хакерами, что даёт возможность российским компаниям позаботиться о защите своей инфраструктуры. Как всегда, мы советуем обновить веб-серверы до последней безопасной версии. У отечественных компаний дополнительный риск состоит в использовании уязвимого ПО, распространяемого по лицензии, поскольку могут возникнуть сложности со скачиванием и установкойобновлений», – отметил Александр Дмитриев, генеральный директор компании «Нейроинформ».

