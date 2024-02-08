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«Ростех» начал серийно «выращивать» детали экологичных камер сгорания для индустриальных двигателей

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») внедрила комплексную технологию аддитивного производства на предприятии «ОДК-Кузнецов». На текущий момент освоена печать деталей малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) индустриального двигателя НК-36СТ. «Выращенные» комплектующие уже прошли испытания и запущены в серию.

Применение МЭКС в двигателях позволяет снижать выбросы вредных веществ в окружающую среду.

Серийное производство деталей МЭКС методами прямого и селективного лазерного выращивания позволило сократить время изготовления деталей на 15% по сравнению с традиционными способами производства. Также технология обеспечивает высокий коэффициент использования материала – более 70%, количество брака при этом не превышает 5%.

«Сегодня самарское предприятие активно развивает свои производственные возможности, при поддержке ОДК и госкорпорации «Ростех» обрело новую жизнь и реализует масштабную инвестиционную программу. Сегодня это современный промышленный центр, использующий в серийном производстве передовые технологии, в том числе 3D-печать. Применение аддитивных технологий в сочетании с интеллектуальной системой конструкторско-технологической подготовки производства позволило создать 10 высокотехнологичных рабочих мест и сократить сроки изготовления деталей индустриальных двигателей с повышенными характеристиками», – сказал генеральный конструктор «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

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Кроме того, было освоено производство деталей из новых видов отечественных порошковых сплавов, в том числе на основе никеля и титана. Стендовые испытания «выращенных» деталей в составе опытного двигателя НК-36СТ полностью подтвердили прочностные, температурные и экологические параметры двигателя с малоэмиссионной камерой сгорания.

Проект «Организация высокотехнологичного производства индустриальных ГТД с интеллектуальной системой конструкторско-технологической подготовки для повышения функциональных характеристик» выполнен совместно с Самарским университетом им. академика С.П. Королева.

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