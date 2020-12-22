Спецпроекты

Утверждена перспективная программа стандартизации по направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Программа стандартизации AI как документ стратегического планирования на 2021 – 2024 гг. представлена на рабочей группе «Искусственный интеллект» организации «Цифровая экономика».

Программа рассчитана на разработку в течение четырех лет серии стандартов, в достаточном объёме обеспечивающей развитие высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» за счёт снятия существующих нормативно-технических барьеров.

Программа содержит более 70 отраслевых метрологических стандартов, а также 66 стандартов, устанавливающих требования к отраслевым наборам данных, охватывающих в числе прочих отрасли госуправления, здравоохранения, транспорта, окружающей среды, промышленности, образования, строительства, связи, сельского хозяйства, ТЭК.

Стандарты разрабатываются для гарантированного подтверждения безопасности систем AI для людей и окружающей среды, возможности объективного сравнения систем AI друг с другом, обеспечения доступа к данным широкому кругу разработчиков, а также упрощения интеграции систем AI в существующую информационную инфраструктуру.

«При подготовке программы учитывалось, что разрабатываемые стандарты не должны накладывать ограничений на способы реализации систем AI, а ограничиваться унификацией терминологии, способов измерения характеристик и оценки соответствия систем AI и других вопросов, способствующих развитию отрасли искусственного интеллекта. Реализация Программы планируется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» в соответствии с планами мероприятий», - комментирует Сергей Наквасин, заместитель генерального директора – директор по направлению «Цифровые технологии» организации «Цифровая экономика».

Проект программы был разработан Минэкономразвития России с участием экспертов Технического комитета по стандартизации 164 «Искусственный интеллект» и направлен для утверждения в 164 организации, в числе которых органы государственной власти, а также компании, организации и институты развития из числа лидеров цифровой экономики, такие как Альянс в сфере искусственного интеллекта, Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, ПАО «МТС», ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», ПАО «Ростелеком», Томский политехнический университет, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Представленные замечания и предложения были проработаны и учтены в итоговой версии программы.

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