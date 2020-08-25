Программы создания квантового компьютера с облачным доступом и сенсорных доверенных систем выполнят к 2022 году

Новые разработки лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) обсудили в «Цифровой среде» организации «Цифровая экономика» при участии АО «Российская венчурная компания». Российские инноваторы представили экспертам два проекта. Первый – масштабируемая доверенная платформа для обработки информации, получаемой сенсорными датчиками, второй - создание экспериментального образца квантового компьютера на основе ионов.

Результаты деятельности лидирующих исследовательских центров являются одной из ключевых вех федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». «Наша задача, с одной стороны, найти новых индустриальных партнеров для ЛИЦ, повысить востребованность разработок отечественных ученых и создать запросы бизнеса и государства на результаты исследователей и разработчиков. С другой стороны, мы решаем задачу популяризации технологических прорывов и новых достижений науки для экспертного сообщества и широкой общественности», - сказал Сергей Наквасин, заместитель генерального директора – директор направления «Цифровые технологии» организации «Цифровая экономика».

Лидирующий исследовательский центр «Доверенные сенсорные системы» на базе «Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» представил проект по созданию масштабируемой доверенной платформы для обработки сенсорной информации. Разработка направлена на внедрение промышленного интернета вещей в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы.

Облачная платформа будет обеспечивать автоматизацию взаимодействия существующих цифровых платформ управления техническими системами за счет сбора и обработки сенсорной информации. Сообщения с различных датчиков интегрируются с облачной платформой и передаются на сторонние IT-системы.

«Уникальная особенность платформы заключается в возможности интеграции с внешними отечественными системами автоматизированного управления оборудованием на промышленных предприятиях, практически мгновенная оцифровка результатов измерений и максимальная степень защиты информации. Несколько уровней безопасности, заложенные в функционирование платформы, исключают возможность несанкционированного доступа к данным, перехвата управления и человеческой ошибки, способной привести к техногенным и экологическим катастрофам», - сказал Алексей Переверзев, руководитель ЛИЦ МИЭТ, проректор МИЭТ по инновационной деятельности.

Для выполнения такого комплексного проекта был собран консорциум, в который вошли АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ), Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (на базе которого создан ЛИЦ), Лаборатория Касперского, НПЦ «Элвис» и другие технологические отечественные компании. Масштабируемая доверенная платформа сбора и обработки сенсорной информации будет создана и внедрена на предприятии Госкорпорации «Росатом». Апробация и отработка решения в реальных условиях будет проходить совместно с РАСУ до 2022 года.

Лидирующий исследовательский центр «Квантовые вычисления, универсальные квантовые компьютеры, квантовые компьютеры на основе ионов, квантовые алгоритмы и квантовое программное обеспечение» представил разработку экспериментального образца ионного квантового вычислителя и платформу облачного доступа к нему. В рамках проекта будет создан отечественный экспериментальный квантовый компьютер и разработан интерфейс облачного доступа.

«Макет компьютера должен появиться уже в конце 2020 года, а в 2022 году будет создан экспериментальный образец квантового компьютера и организован облачный доступ к нему. Мы уверены, что проект окажет существенное влияние на информационные технологии, науку и образование, сферу промышленности, а также энергетическую и транспортную инфраструктуру», - сказал Алексей Федоров, руководитель исследовательского центра «Квантовые вычисления», созданного на базе ООО «МЦКТ».

Дальнейшие шаги и результаты представленных разработок будут также рассмотрены на площадке организации «Цифровая экономика».