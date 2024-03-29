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В топливной компании «Росатома» протестировали сервис по прогнозу выгорания сотрудников

В топливной компании «Росатома» АО «ТВЭЛ» провели тестирование решения по прогнозу выгорания сотрудников на основе платформы предиктивной аналитики «АтомМайнд». Об этом CNews сообщили представители «Гринатом».

Сегодня на рынке труда сформировался кадровый дефицит по разным направлениям деятельности. На поиск, прием и адаптацию новых сотрудников уходит значительно больше времени. Именно поэтому важно проводить коммуникацию с уже работающими сотрудниками и вовремя предсказывать их потенциальное выгорание.

В реализации производственных проектов или проектов в сфере информационных технологий создаются команды, от эффективности работы и сплоченности которых зависит выполнение поставленных задач. Именно поэтому в АО «ТВЭЛ» был разработан сервис на основе платформы предиктивной аналитики «АтомМайнд», который потенциально позволит минимизировать негативные последствия от выгорания сотрудников.

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Решение анализирует информацию о пользователе, которую сотрудник оставляет в корпоративных системах, а также информацию о пользовательской активности, такую как способы входа, время и интенсивность работы и т.д. При этом сервис не обрабатывает контент, который производит сотрудник, оставляя за рамками анализа личные сообщения в корпоративных средствах связи. Недавно завершилась проверка концепции использования сервиса, точность модели которого составила 92%.

«Мы видим в этом решении большую помощь для наших HR-служб, поскольку сегодня на рынке ощущается кадровый дефицит. Для нас актуальней и выгодней проработать выгорание уже работающих сотрудников, чем нанимать новых. Именно поэтому мы занялись изучением поведения специалистов на основе артефактов, которые появляются в контексте работы с корпоративными системами. Мы нацелены на создание полноценного решения и интеграции его в ИТ-ландшафт топливной компании», – сказал вице-президент по цифровизации и ИТ АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

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