Доля отечественного ПО в закупках госорганов должна прирасти до 70%

Пока переход идет медленно

Доля российского софта в стоимости закупок по итогам 2020 г. должна составить не менее 70% для госорганов и не менее 50% для госкорпораций и компаний с госучастием. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на проект плана Правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 г. Госорганы сетуют на то, что переводить на отечественное ПО нужно большое количество информационных систем, разработанных в разное время, в разных программных средах и с использованием разных технологий. Это значительно замедляет процесс.

Напомним, что программа «Цифровая экономика» предусматривает, что к 2024 г. доля отечественного ПО в закупках органов власти должна составить 90%, а в компаниях с госучастием – 70%. По итогам 2019 г. наблюдается снижение плановых показателей: доля закупок отечественного софта госорганами упала с 62,2% (показатель в 2018 г.) до 55%, а в госкомпаниях и корпорациях — с 65,2% годом ранее до 38,9%. Согласно информации, опубликованной в Единой межведомственной информационно-статистической системе, затраты госкорпораций и госкомпаний на приобретение российского ПО в 2019 г. составили 1,6 млрд руб., а в совокупности с зарубежным — 4,2 млрд руб., госорганов — 7,3 млрд руб. и 13,3 млрд руб. соответственно.

«Коммерсант» ссылается на экспертов, которые объясняют падение показателей в 2019 г. переносом отдельных крупных тендеров или общим снижением затрат на российское ПО, вызванным централизацией его закупок. Напомним, что централизованные закупки отечественного офисного ПО и антивирусного ПО для всех федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) с 2019 г. проводит Минкомсвязи.

Доля российского софта в стоимости закупок по итогам 2020 г. должна составить не менее 70% для госорганов и не менее 50% для госкорпораций и компаний с госучастием

Документ, как уточнили в Минэкономразвития, будет дорабатываться до 30 октября 2020 г. Именно тогда отчет о проекте должен быть представлен Президенту России Владимиру Путину. В состав рабочей группы входят представители Минкомсвязи, Минэкономики и других федеральных органов, а также эксперты и представители бизнеса.

В 2020 г. сразу несколько госкомпаний начали осваивать российский софт: в том числе, РЖД приступили к использованию российских программных разработок сфере работы с электронной почтой и веб-серфинга.

Через четыре года госорганы должны почти полностью перейти на отечественный софт

7 мая 2019 г. Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». В отношении вопросов, имеющих отношение к ИТ-сектору, Путин поставил задачу перед Правительством к 2024 г. перевести госорганы, органы местного самоуправления и организации на преимущественно отечественное программное обеспечение.

В том числе в Указе перечислены такие цели: создать глобальную конкурентоспособную инфраструктуру передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок; обеспечить информационную безопасность на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства; создать сквозные цифровые технологии преимущественно на основе отечественных разработок.

19 мая 2019 г. Председатель Правительства Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 г. В целях создания глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок Правительство постановило до 2024 г. реализовать ряд мероприятий. Среди них: создать распределенную систему центров обработки данных, обеспечивающей обработку и хранение данных, формируемых российскими гражданами и организациями, а также создать единую облачную платформу и обеспечить хранение и обработку в ней информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления.

Ключевые инструменты: национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»; государственные программы «Информационное общество (2011-2020 гг.)», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Обеспечение государственной безопасности».

Напомним, что в сентябре 2020 г. власти предложили отнести госкомпании и госкорпорации к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) наравне с госорганами и банками с 1 января 2021 г. Это будет означать ускоренный переход на отечественный софт и оборудование, порядок которого определит правительство.