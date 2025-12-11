«Ростелеком» и НИИАТ будут проводить дистанционный медосмотр водителей

Проверять состояние здоровья водителей транспортных средств на предприятиях перед началом рейса или смены будет сервис дистанционных медицинских осмотров «Ростелекома». Соответствующее соглашение подписали Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) и «РТК-МедОператор» (входит в кластер «Ростелеком Здоровье»). Дистанционный медосмотр повышает уровень безопасности на предприятии, снижает вероятность аварий и несчастных случаев, дает возможность оперативно обновлять данные о состоянии здоровья сотрудников, а также снижает административную нагрузку за счет автоматизации документооборота.

Обязательные медицинские осмотры перед началом рабочей смены или рейса должны проходить водители всех категорий, а также сотрудники, работающие во вредных или опасных условиях труда. Очный медосмотр связан с высокими затратами, рисками фальсификации и некомпетентности, что повышает опасность для предприятий из-за слабого контроля за реальным состоянием здоровья сотрудников. Дистанционный же медосмотр обеспечивает прозрачный и объективный контроль.

Сервис дистанционных медицинских осмотров «Ростелекома» контролирует показатели давления, пульса, температуры и наличия паров этанола, позволяя отслеживать динамику показателей здоровья водителей и сотрудников предприятий. Проверить состояние перед рейсом или сменой можно в любом месте независимо от географического положения и времени суток. Решение о допуске к рейсу или смене принимает врач с помощью сервиса «Ростелекома». Вся информация о медицинских осмотрах автоматически передается в НИИАТ, что обеспечивает требуемый уровень контроля целостности, актуальности сведений о поверке и условиях применения используемого оборудования.

Платформа работает с программно-аппаратными комплексами ведущих производителей, сертифицированными Росздравнадзором, и позволяет значительно ускорить процедуру медицинских осмотров. Таким образом, работодатель получает инструмент для управления профессиональными рисками и обеспечения безопасности на рабочем месте.

Ирина Нестерова, генеральный директор «РТК-МедОператор», сказала: «Одна из ключевых задач стратегии “Ростелеком Здоровье” — внедрение комплексных цифровых решений, направленных на охрану здоровья сотрудников государственных и коммерческих организаций. Соглашение с НИИАТ стало важным шагом в этом направлении, что подтверждает — сервис дистанционных медицинских осмотров “Ростелекома” отвечает самым высоким государственным стандартам и требованиям регулирующих органов, обеспечивая как безопасность на дорогах, так и эффективность работы транспортных компаний».

Решение «Ростелекома» для контроля здоровья водителей предоставляется под ключ. Комплексная услуга включает поставку оборудования и проведение круглосуточных дистанционных медицинских осмотров медицинскими работниками на всей территории страны. Высокий уровень защиты персональных данных обеспечивается благодаря размещению инфраструктуры в защищенных дата-центрах «Ростелекома» с соблюдением всех требований информационной безопасности.