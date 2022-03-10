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«М.видео» и «Эльдорадо» запускают продажи комплексных программ проверки здоровья

Группа М.видео-Эльдорадо объявила о расширении ассортимента страховых медицинских продуктов и запуске продаж комплексных программ проверки здоровья в партнёрстве со страховой компанией ВСК. Клиентам обеих сетей доступны 26 вариантов прохождения чекапа для взрослых и детей, включающие различные наборы анализов, исследований и консультаций специалистов в более 400 городах России. Медицинские продукты уже востребованы в «М.видео-Эльдорадо» – по итогам прошлого года сертификаты «Инвитро» заняли две трети от штучных продаж всех нетоварных продуктов страхования, не относящихся к технике.

Программы проверки здоровья и диагностики заболеваний на ранней стадии впервые доступны в непродуктовом ритейле – онлайн и в более 1,1 тыс. магазинов «М.видео» и «Эльдорадо» в 400 городах. Услуга предоставляется в партнёрстве с ВСК и широкой сетью клиник. Оформив покупку, клиент получает цифровой код на оформление медицинского полиса.

26 программ разной глубины и наполнения индивидуально подобраны для мужчин, женщин, детей, пожилых людей и спортсменов. Прохождение чекапа покажет текущую картину состояния здоровья, поможет на ранних стадиях выявить отклонения и предотвратить развитие осложнений, даст расширенную информацию о выявленных проблемах и рекомендации по дальнейшему лечению.

По сравнению с базовыми программами обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) медицинский чекап не требует наличия жалоб и направлений от специалистов, проводится в короткие сроки от 1 дня, получение результатов анализов и обследований, а также проведение консультаций в формате онлайн позволяет избегать очереди и экономит время на дорогу. Стоимость комплексного продукта «Чекап» в среднем ниже на 15-20%, чем прохождение данного обследования в клиниках и приобретение анализов по отдельности, отмечают в «М.видео-Эльдорадо».

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Руководитель по кредитным и страховым продуктам «М.видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская сказала: «Последние несколько лет научили нас тому, как важно знать, в каком состоянии наше здоровье и наших близких, есть ли пока неощутимые отклонения или предпосылки к развитию болезни. Тем более, когда растущая часть населения все ещё сталкивается коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Начав развивать категорию медицинских услуг, мы увидели стабильный спрос потребителей, которым не хватает специализированной помощи, доступной в программах ОМС и ДМС, по всей стране. Этот тренд поддерживает рост популярности на цифровые сервисы, которые позволяют быстро получить все необходимые услуги, будь то развлечения, образование или медицинская помощь».

Заместитель генерального директора по медицине страхового дома ВСК Олег Витько отметил: «В 2020-2021 гг. продажи продуктов медицинского направления значительно выросли (по некоторым продуктам вдвое). В качестве примера можно привести продукты телемедицины. Спрос на неё в 2021 вырос на 60% год к году. Многие клиенты во время пандемии активно начали пользоваться этим сервисом и оценили удобство его использования – возможность оперативно получить профессиональный совет по своему здоровью, второе медицинское мнение по уже поставленным диагнозам, расшифровать результаты анализов и исследований».

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