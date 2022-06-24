В России запущен новый телемедицинский сервис

Health tech компания AIBY объявила о запуске сервиса телемедицины, в рамках которого пользователям будут доступны консультации более 800 врачей по 30 специальностям. В рамках направления превентивной медицины AIBY предлагает девять чекапов, а также программу по борьбе с выгоранием, анализ микробиоты, диагностические программы для детей и пациентов старшего возраста.

Пациентам телемедицинской платформы AIBY доступны комплексные медицинские программы, начиная от первичной онлайн-консультации, анализов и чекапов, заканчивая генетическими тестами, персонализированными программами реабилитации и помощью квалифицированных специалистов в области ментального здоровья. 85% пользователей AIBY приходят на повторные консультации и чекапы, а 42% отметили более быструю реабилитацию после перенесенного COVID-19.

Кроме того, AIBY одними из первых представляют услугу Health Coach – консультантов в области превентивной медицины, формирующих персональную карту здоровья в соответствии с запросом пациента и сопровождающих его на всех этапах на пути к достижению цели. В роли Health Coach выступают квалифицированные врачи с опытом более 10 лет. Общение со специалистами проходит на собственной технологической платформе AIBY без переходов в мессенджеры и сторонние приложения, что снижает риск утечки персональных данных и обеспечивает бесшовный путь для пациента.

«Сегодня люди все больше внимания уделяют высокому качеству жизни, поэтому превентивная медицина это уже не прихоть, а доказанная необходимость. Создавая комфортные условия для жизни и предупреждая генетические медицинские риски, мы помогаем нашим пользователям жить дольше, качественнее и получать максимум от каждого дня», – сказала Оля Осокина, основатель health tech компании AIBY.

Пользователи AIBY также смогут пройти чекап на дому. Услуга осуществляется в партнерстве с лабораториями РЖД-Медицина им. Н.А.Семашко, АНО «Центр биотической медицины» доктора Анатолия Викторовича Скального и РузМед, после оплаты чекапа на сайте медсестра в согласованный временной интервал возьмет анализы на дому, а врачи AIBY предоставят расшифровку и рекомендации по дальнейшим обследованиям. Программа чекапов на дому уже доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Перми, список городов будет расширяться и уже осенью будет включать Новосибирск, Екатеринбург и Сочи.

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Для бизнеса доступен корпоративный конструктор медицинских решений, B2B программа AIBY реализована в партнерстве с РЖД Медицина имени Семашко. Компаниям доступны передвижные комплексы, в которых сотрудники смогут пройти чекап, сдать анализы и получить консультацию врача без необходимости покидать рабочее место. B2B решение от AIBY позволит повысить эффективность сотрудников, повысить лояльность за счет комплексных решений для заботы о здоровье команды, а также сэкономить до 35% на стоимости ДМС за счет широкого спектра превентивных мер.

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AIBY – health tech компания, включающая в себя телемедицинский сервис, платформу ментального здоровья, образовательный продукт в сегменте wellness, зеркало-робот AIBY Smart Mirror и маркетплейс. В основе продуктов AIBY лежат научные наработки, сделанные 56 учеными из семи стран за последние пять лет, а также технологии искусственного интеллекта. Инвестиции бизнес-ангелов в компанию составили $2,4 млн.