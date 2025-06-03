Искусственный интеллект превращает профосмотры в полноценные чекапы: диагнозов стало в 4 раза больше

В России успешно завершен грантовый проект при поддержке Фонда содействия инновациям по внедрению искусственного интеллекта в систему медицинских осмотров. Технология, разработанная Inspectrum Clinic (Уфа), позволяет пройти обязательное обследование за один час вместо одного–двух дней, при этом количество диагнозов, выявляемых помимо оценки профпригодности, выросло с 20% до 80%. Это значит, что медосмотр перестал быть формальностью и превратился в полноценный чекап, помогающий предотвратить потерю трудоспособности в будущем. Об этом CNews сообщили представители Inspectrum Clinic.

«Раньше профосмотры были для галочки — врач ставил 'годен' и все. Теперь мы видим реальные проблемы со здоровьем у сотрудников до того, как они приведут к профзаболеваниям и сотрудник будет уже “негоден”. Это не просто осмотр — это ранняя диагностика заболеваний, которая сохраняет людям здоровье, а компаниям — ценные кадры», — Сергей Хомутов, основатель Inspectrum Clinic.

Разработанная Inspectrum Clinic система анализирует биоматериал и данные осмотра и мгновенно выдает заключение о профпригодности, параллельно выявляя скрытые риски развития заболеваний в будущем и диагнозы. Это особенно важно для работников опасных производств, вахтовиков, медиков и сотрудников сферы услуг.

Выгода для бизнеса: меньше потерь, больше контроля

Для работодателей ключевое преимущество — снижение кадровых рисков. Потеря сотрудника из-за профессионального заболевания обходится дороже, чем его своевременная диагностика и лечение.

Экономия на подборе: Замена одного специалиста в среднем обходится в 150–200% его годовой зарплаты (данные hh.ru).

Снижение текучки: Профилактика заболеваний позволяет сохранить ценные кадры в условиях дефицита специалистов и увеличить их производительность.

Выявления рисков: Врач с помощью ИИ-помощника видит высокие риски появления заболеваний, что даёт возможность пациенту заметить их на ранних стадия и предотвратить в будущем.

Оптимизация работы врачей: один профпатолог вместо 100

ИИ-система Inspectrum Clinic берет на себя 80% работы профпатолога, анализируя данные и выдавая предварительные заключения. Это особенно актуально для сетевых клиник:

Средняя зарплата профпатолога в России — 90–120 тыс. руб. в месяц. 100 клиник без ИИ потребуют 100 специалистов (до 12 млн руб. в месяц). С ИИ-платформой достаточно одного врача для контроля, что сокращает расходы в 100 раз.

Почему раньше профосмотры были неэффективны?

Человеческий фактор: Врачи устают, пропускают диагнозы, не успевают анализировать все данные.

Формальный подход: Пациенты часто воспринимают осмотры как обязательную процедуру, не задумываясь о профилактике.

Низкое качество услуг: Из-за высокой нагрузки медики могли ставить диагнозы «на глаз», что вело к ошибкам.

Технология Inspectrum Clinic решает эти проблемы: точность диагностики достигает 97%.

ИT-технологии помогли по новому взглянуть на Приказ Минздрава 29н. Раньше профосмотры по приказу 29Н были головной болью для всех: очереди, стресс, поверхностные заключения, уклонение работодателей от обязательств. Теперь же ИИ-система Inspectrum Clinic повышает качество обследований, превращая рутинную процедуру в эффективный инструмент заботы о здоровье.

Пилотный проект уже успешно работает в Inspectrum Clinic (Уфа), показывая высокие результаты. В планах — масштабирование на всю страну, что значительно повысит качество медицинской диагностики и сохранит здоровье россиян.