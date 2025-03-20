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Primo RPA запускает услугу «Чекап RPA»: подробный анализ процессов роботизации для повышения эффективности

Российский разработчик платформы программной роботизации бизнес-процессов Primo RPA запустил новую услугу «Чекап RPA» для компаний, которые используют программных роботов, но не получают ожидаемого эффекта. Услуга поможет снизить затраты и улучшить процессы, предоставляя понятные рекомендации для оптимизации процессов роботизации.

Эксперты Primo RPA отмечают, что неэффективный жизненный цикл роботов может увеличить время выхода продукта на рынок (TTM) до 50% и общую стоимость владения (TCO) до 15–20%. Эти цифры подчеркивают важность детального анализа процессов.

С услугой «Чекап RPA» компании получают всестороннюю проверку работы программных роботов и процессов автоматизации в целом. Специалисты Primo RPA оценивают управляемость, скорость, стоимость и качество разработки. Выявляют зоны перегрузки и недостатка ресурсов.

Эксперты проверяют, насколько цели центра компетенции по роботизации соответствуют задачам бизнеса. Они учитывают интересы ИТ, служб безопасности и HR, а также сравнивают показатели с аналогичными центрами на рынке. Применяемая методология Primo RPA ROM помогает выявить узкие места, избежать ошибок и повысить эффективность автоматизации.

По итогам анализа формируется отчет с конкретными шагами и рекомендациями по оптимизации.

«Во многих компаниях роботизация развивается, но не превращается в системный инструмент, меняющий бизнес. Мы уверены: наша услуга для компаний — не просто разбор текущего состояния практики роботизации, это точка переосмысления. Она позволяет уточнить цели, устранить скрытые издержки и вернуть смысл в автоматизацию. Мы не просто показываем, где болит. Мы предлагаем конкретные шаги, как сделать автоматизацию зрелой, быстрой и реально полезной для бизнеса», — объяснил Михаил Иванов, управляющий директор Primo RPA.

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