IBS перевела роботов в «Лемана Про» на платформу PIX RPA

Группа компаний IBS выполнила миграцию программных роботов «Лемана Про» («Леруа Мерлен») с платформы UiPath на отечественную платформу PIX RPA. Роботы применяются в бухгалтерии для проверки первичной финансовой документации поставщиков и сверки взаиморасчетов с контрагентами. Проект был реализован за два месяца, обеспечив бесшовный переход и непрерывность бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Роботизация процессов в «Лемана Про» проводилась также силами IBS в 2020 г. За три года эксплуатации программные роботы показали свою надежность и стали неотъемлемой частью бухгалтерских операций, сократив трудозатраты специалистов на выполнение рутинных операций (в среднем от 10 до 15 FTE). Переход на новую платформу также позволил компании сократить ежегодные расходы на лицензии RPA-платформы более чем в два раза, что повысило финансовый эффект от использования роботов.

«Мы в своей работе в основном применяем микросервисный подход для обеспечения надежности и масштабируемости наших решений. PIX RPA обладает всем необходимым для этого инструментарием, а также поддерживает построение отказоустойчивой архитектуры», — сказал руководитель направления роботизации и распознавания IBS Ростислав Братухин.

«Мы полностью удовлетворены результатами миграции, которая прошла быстро и без ущерба для бизнес-процессов. В 2024 г. мы планируем расширять роботизацию в финансовом направлении и в компании в целом», — отметил руководитель продукта в финансовом домене «Лемана Про» Михаил Павлов.