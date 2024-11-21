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IBS и SL Soft расширяют партнерство

Группа компаний IBS и разработчик бизнес-приложений для государственных и корпоративных клиентов SL Soft объявили о расширении своего партнерства в сфере интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов и интеллектуальной обработки документов.

Партнерство с SL Soft позволяет IBS расширить предложение для клиентов, включив в него комплексные решения в области роботизации и интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов на базе продуктов одного вендора.

Ростислав Братухин, руководитель направления роботизации и распознавания IBS, сказал: «В настоящее время IBS успешно реализует крупный проект на базе платформы Robin в одной из компаний агросектора. SL Soft за последнее время сформировал у себя экосистему продуктов, которые позволяют решать практически любые задачи в области автоматизации бизнес-процессов. Поэтому мы приняли решение расширить партнерство с SL Soft и инвестировать в развитие экспертизы, чтобы предложить нашим клиентам эффективные моновендорные решения в этой области».

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Платформа Robin — часть продуктового портфеля SL Soft, которая позволяет быстро в режиме Low- и No-Code автоматизировать сквозные процессы, а также внедрить в контур заказчика технологии искусственного интеллекта для решения прикладных задач. Продукт входит в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД.

«Мы подтверждаем высокий уровень экспертизы компании IBS и ее способность реализовывать сложные комплексные проекты. Объединение технологий SL Soft и богатого опыта IBS открывает нам широкие возможности для предложения клиентам проектов по интеллектуальной автоматизации под ключ», — отметил Александр Антипов, директор по работе с партнерами SL Soft.

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