Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС Web Services оцифровала подготовку к школе

МТС сообщает о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services (MWS) запустила бесплатный шаблон для создания списка покупок к учебному году с расчетом цен и процента готовности ребенка к школе. Дашборд доступен в сервисе для командной работы MWS Tables. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MWS Tables – сервис для командной работы и создания приложений без кода на основе таблиц. В специально созданном шаблоне «Школьный квест: ничего не забыть» добавлены чек-листы покупок по категориям, а также доступен калькулятор расходов. Доступ к списку могут иметь до трех человек, что позволяет нескольким членам семьи участвовать в подготовке ребенка к школе: в режиме реального времени видеть, какие товары уже куплены и не приобретать их повторно, сконцентрировавшись на необходимых вещах.

Согласно аналитике МТС Adtech, 65% опрошенных родителей заранее запланировали подготовку к учебному году, тогда как 35% оставили все необходимые покупки на последнюю неделю августа. В среднем на сборы ребенка в школу семьи планируют потратить от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. В этот ценовой диапазон планируют уложиться 42% родителей учеников младшей школы, 37% – средней и 28% – старшей школы. Более 100 тыс. руб. на подготовку к школе потратят 16% респондентов, чьи дети посещают старшие классы, 12% – средние и 8% – младшие.

Расходы на подготовку детей к школе оценили и аналитики «МТС Банка», значительных изменений в тратах россиян в июне и июле они не наблюдали. В августе 2025 г. ситуация сильно изменилась – продажи детской одежды увеличились на 54% по сравнению со среднегодовым значением, причем самый внушительный рост наблюдается именно к концу месяца. Если в первую неделю августа 2025 г. количество транзакций выросло на 38% в сравнении со средним в июле 2025 г., то во вторую неделю августа 2025 г. – уже на 85%, а в третью – продажи увеличились в 2,1 раза. В сентябре также обычно отмечается повышенный спрос в этой категории – в 2024 г. он был на 11% больше среднегодового.

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt
цифровизация

По данным прошлых лет, в магазинах канцтоваров и школьных принадлежностей самый значительный всплеск продаж наблюдается в сентябре, когда уже понятны конкретные потребности. Так, в августе 2024 г. продажи были на 13% выше среднегодового уровня, а в сентябре 2024 г. – на 61%. Если смотреть понедельные значения этого года, то значительный рост в магазинах канцтоваров – на 19%– наблюдался в третью неделю августа. Также аналитики отмечают, что в рассматриваемых категориях с каждой неделей растет не только количество транзакций, но и средние чеки.

«Доска для подготовки ребенка в школу была создана сотрудниками компании себе в помощь, заметив интерес к ней внутри MWS, мы решили поделиться наработкой со внешней аудиторией. У нас получился полноценный инструмент, который избавляет родителей от непрактичных списков на бумаге, а также помогает экономить бюджет – наверняка многие сталкивались с покупкой ненужных товаров или задваиванием расходов, особенно, если в сборах участвует вся семья. До трех человек могут работать в MWS Tables бесплатно. Думаю, люди оценят удобство нашего сервиса и будут использовать его и для других задач. Уже сейчас доступны шаблоны для HR, маркетинга, управления продуктами и проектами», – сказал ведущий менеджер по продукту Александр Антипов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: