Hisense представила телевизоры Toshiba на российском рынке

Hisense представила телевизоры Toshiba российским потребителям и объявила о запуске официального сайта tv-toshiba.ru. Теперь покупатели могут узнать больше информации о продукции и получить сервисную поддержку. Сегодня телевизионная техника Toshiba эксклюзивно представлена на маркет-плейсе AliExpress, где продавцами являются несколько магазинов партнеров Hisense.

Ранее в 2018 году Hisense приобрела телевизионное подразделение Toshiba, увеличила его эффективность и прибыль, сохранив высокие технологические стандарты продуктов и качество, проверенное временем и миллионами пользователей. В телевизионном направлении Hisense использует стратегию двух брендов, продвигая одновременно бренд Toshiba и свой собственный. Компания объединила производство и технологии, провозгласив совместное использование ресурсов и уникальных технологических преимуществ, поделившись с Toshiba данными в области НИОКР, источников снабжения, производства и продаж. Toshiba накопила множество наработок в области проектирования телевизоров и дисплеев, являясь ведущим мировым брендом на рынке электроники, в то время как Hisense добилась выдающихся результатов в области новых технологий отображения, платформ для «умных» телевизоров, сервисов по работе с контентом и лазерных телевизоров.

Приобретение привело к сокращению производственных циклов Toshiba и снижению затрат на разработку. Компании, объединив высокоэффективную сеть продаж с известным брендом, усилили продвижение продукции Toshiba в Японии и за ее пределами. С конца 2019 года телевизоры Toshiba производства компании Hisense начали продаваться в онлайн-магазинах на AliExpress. Сейчас телевизоры доступны и в России, что означает быструю доставку товаров, высокую скорость обслуживания и отсутствие ввозных пошлин, а также задержек на таможне.

Hisense намерена увеличить количество продаваемых телевизоров Toshiba в 4-5 раз в трехлетней перспективе.

По словам руководителя департамента продаж телевизоров Hisense и Toshiba в России Джея Донга, компания планирует расширять бизнес по реализации ТВ Toshiba в России: «Мы возвращаем популярный и надёжный бренд на российский рынок телевизоров среднего и премиального уровня после почти шестилетнего перерыва, возобновляем поставки и рассчитываем на многократное увеличение продаж, которые будут способствовать глобальному восстановлению бренда. Компания Hisense придерживается мультибрендовой стратегии и будет развивать продуктовые линейки под брендами Hisense и Toshiba одновременно».

На сегодняшний день в России можно приобрести следующие модели телевизоров: 4K UHD SmartTV U5865 и L5865 с диагоналями 32, 43, 50 и 55 дюймов. Ассортимент магазинов с июля пополнится за счет новых моделей бренда, из новой линейки Smart TV L5069 и линейки 4К-телевизоров U5069 и т.д.

Покупка телевизоров напрямую у производителей имеет немало преимуществ. В их числе – комфортное гарантийное и сервисное обслуживание в более чем 200 сервисных центрах бренда по всей России, круглосуточная горячая линия поддержки без выходных, высокая скорость обслуживания клиентов без ввозных пошлин и задержек на таможне.

По мнению председателя Hisense International Ltd доктора Лан Лина, в будущем лазерные ТВ будут доминировать на рынке и Hisense является компанией, которая лидирует в этом технологическом направлении. Д-р Лин утверждает, что Hisense и Toshiba имеют все необходимое для того, чтобы ежегодно продавать более 40 млн телевизоров и стать №2 по объему мировых продаж.

Трансформация телевизионного подразделения Toshiba была основана на 6 ключевых факторах, включая активы, пассивы, права и интересы, доходы, расходы и прибыль. При разработке механизма работы бизнеса компания Hisense полностью учитывала способы объединения интересов компании и сотрудников.