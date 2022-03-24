Headpoint модернизирует собственную IoT-платформу Inone

Headpoint завершила первый этап модернизации платформы интернета вещей (IoT) Inone.

Компания также объявила о готовности предложить своим клиентам сервисы для интеграции с существующими видеокамерами и видеорегистраторами: сервис RTSP-прокси, обеспечивающий тиражирование RTSP-потоков от любого источника видеосигнала; сервис записи, обеспечивающий хранение видео в формате RTSP на локальном диске или подключенном NFS-устройстве, что позволяет реализовать на удаленном объекте полнофункциональный видеосервер; сервис трансляции видеопотоков с использованием технологии webRTC, которая обеспечивает просмотр видео непосредственно в браузере, не требуя установки дополнительных плагинов. Пользователи получают качественное изображение с минимальными задержками, даже если камера расположена на удаленном объекте за сотни километров; сервис создания снимков, для создания файловых архивов.

Все сервисы обеспечивают интеграцию через API, что позволяет встраивать их в другие системы. Минимальные технические требования к аппаратной части и совместимость с ядром Linux 5.11 позволяют запускать предлагаемые сервисы на SoC-платформах на базе Nvidia Jetson или ПК х86.

Совместно с технологическими партерами, специализирующимися на разработке детекторов видеоаналитики, компания Headpoint готова предоставить решения в области безопасности, промышленного мониторинга, контроля деятельности персонала и др.