«АРМО-Системы» и «Панокам» подписали соглашение о партнерстве в области систем видеонаблюдения

Партнерское соглашение в сфере систем видеонаблюдения заключили компании «АРМО-Системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») и «Панокам» – российский производитель видеооборудования и управляющего программного обеспечения. «АРМО-Системы» становится официальным дистрибьютором всего спектра продуктов Panocam, в составе которого IP-камеры в самых разных вариантах исполнения, в том числе с элементами искусственного интеллекта «на борту», сетевые видеорегистраторы, управляющее ПО. Подтвержденное российское происхождение продуктов Panocam обеспечивает возможность их применения в проектах по импортозамещению, а собственные производственные мощности компании «Панокам» позволяют выпускать в сжатые сроки крупные партии оборудования.

Растущий интерес ведущих игроков рынка безопасности к продукции «Панокам» и динамичное развитие этой компании обусловлены собственной разработкой оборудования и локализацией производства систем видеонаблюдения в России. Качество и происхождение продуктов Panocam подтверждено внесением в соответствующие реестры: так, более 50 наименований из линейки видеокамер входят в Единый Реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 июля 2017 №878 (в редакции от 9 декабря 2023), а статус российского производителя промышленной продукции подтвержден по ПП №719. Благодаря этим разрешительным документам система видеонаблюдения Panocam может применяться на стратегически важных объектах.

Используя свою производственную базу, компания «Панокам» выпускает ассортимент камер видеонаблюдения, флагман в котором – запатентованные сетевые видеокамеры «Панокам-180» с конструкторским дизайном, где ключевые конструктивные особенности – зеркало для панорамного обзора и полукруглая форма остекления. Эти всепогодные 2-8 Мп видеокамеры Panocam имеют сертифицированные электронные компоненты, углы обзора 90° по вертикали и 180° по горизонтали, опциональный модуль ИК-подсветки и способны решать различные задачи – от охраны периметра на ближних и дальних подступах до установки на спецтехнику, под которые может индивидуально собираться их техническая «начинка».

Продуктовый портфель «Панокам» насчитывает около 150 позиций видеокамер различных форм-факторов, а также 4-16-канальные сетевые видеорегистраторы серии «Панокам-Rec» и программное обеспечение. Имеющиеся мощности позволяют производить в сжатые сроки крупные партии IP-камер «Панокам-180» и других серий: «Панокам-Симпл» базового уровня, высокотехнологичные «Панокам-Про», многофункциональные купольные поворотные камеры «Панокам-PTZ». Компания использует собственные конструкторские решения при разработке и производстве основных блоков видеокамер и NVR Panocam (процессорные платы, электронные платы грозозащиты, платы PoE с подогревом, ИК-подсветки и т.д.).

Видеооборудование компании «Панокам» подходит для установки, в том числе, на объектах транспортной инфраструктуры: вся линейка видеокамер «Панокам-180» имеет сертификат транспортной безопасности в соответствии с ПП РФ №969 от 26 сентября 2016 г. (№ МВД РФ.03.001557 от 8 декабря 2023 г.). Для полнофункционального использования решения Panocam как в транспортной, так и в любой другой сфере, разработаны не только аппаратные, но и программные компоненты. Фирменное программное обеспечение бесшовно интегрируется и функционирует на большинстве платформ для видеосерверов и приложений видеоаналитики, которые работают по протоколам ONVIF и RTSP.

Видеооборудование и программное обеспечение для систем видеонаблюдения от компании «Панокам» уже доступны для клиентов «АРМО-Системы»