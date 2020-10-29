Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края

Интеграция Внедрения

Компания НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) завершила проект по разработке и внедрению цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Забайкальского края на базе ГПОУ «Читинский политехнический колледж». Основная функция площадки — формирование системы непрерывного профессионального обучения граждан, соответствующего стандартам WorldSkills. Проект призван сформировать рынок образовательных услуг и сократить уровень безработицы в крае.

Платформа помогает изучать рынок труда, определять актуальные профессии, необходимые для развития экономики региона, и на базе собранной информации конструировать образовательные программы и модули для переподготовки и повышения квалификации граждан с целью их дальнейшего трудоустройства. Система включает модули для проверки и тестирования знаний, проведения занятий в офлайн и онлайн-форматах.

Платформа ЦОПП предполагает взаимодействие пяти сторон: граждан, образовательных учреждений, преподавателей, работодателей и ответственных госструктур. В «Личном кабинете» каждый обучаемый получает индивидуальные рекомендации и выбирает необходимую ему программу, контролирует учебный процесс, ищет вакансии и отслеживает отклики на них. Образовательные учреждения публикуют информацию о курсах, принимают заявки на обучение, формируют учебные курсы и управляют деятельностью преподавателей. Также школьники, зарегистрированные на платформе, могут пройти профориентационное тестирование и получить рекомендации по программам. Педагоги разрабатывают цифровые обучающие материалы, формируют группы, проводят занятия (в том числе онлайн), ведут электронный журнал и собирают рейтинги. Работодатели в «Личном профиле» разрабатывают требования к курсу, получают предложения от образовательных учреждений, просматривают профили потенциальных кандидатов и публикуют вакансии. С помощью системы госслужащие формируют отчеты по программам обучения, результатах обучения и актуальным профессиям. Уже сегодня платформа готова принять более 4 тыс. пользователей.

Информационная система обладает кастомизированным интерфейсом, позволяет выгружать различные формы аналитической отчетности и онлайн-статистики. В системе настроены различные механизмы уведомлений и обмена сообщениями.

«Наша задача, как регионального оператора, обеспечить востребованность профессий согласно потребностям отраслей региональной экономики и создать долгосрочный кадровый резерв. Цифровая платформа помогает нам осуществлять мероприятия по профессиональной ориентации граждан и обеспечивает им доступность всех видов образовательных ресурсов. На новой платформе работает сервис онлайн-обучения, что особенно актуально в нынешнее нестабильное время, вызванное пандемией», – сказала Нина Номоконова, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края.

«Цифровая платформа разрабатывалась в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», она полностью соответствует требованиям импортозамещения. Важной задачей стало обеспечение необходимого уровня защиты данных, в том числе персональных. Платформа обладает высокой производительностью и масштабируемостью, достаточно просто интегрируется с внешними системами и сервисами. Убежден, появление таких платформ во всех регионах России — правильный шаг государства в реформировании дополнительного профессионального образования и решения вопросов безработицы и потребности в кадрах», – отметил Антон Чехонин, генеральный директор НОРБИТ.



Другие материалы рубрики

«Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными

Как взыскать долги «на основе данных»

Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт

«Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России

Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса

Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Карты памяти – какие бывают и в чем отличия

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online