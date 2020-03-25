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«Норбит» внедрил систему для управления складом SAP EWM на Вурнарском заводе смесевых препаратов

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») завершила проект автоматизации складских процессов на Вурнарском заводе смесевых препаратов, принадлежащем компании «Август» — одному из крупнейших производителей химических средств защиты растений. Ожидается, что система SAP EWM (Extended Warehouse Management) позволит повысить производительность и пропускную способность склада, сократить время сбора заказов и простоя персонала.

Основные предпосылки запуска ИТ-проекта — разрозненные системы складского учета, отсутствие адресного хранения и маркировки, а также возникновение проблем, связанных с человеческим фактором.

С помощью SAP EWM автоматизированы процессы поступления продукции на склад, ее отгрузки, внутренних перемещений и контроля операций в системе. Система дает возможность проводить оценку эффективности ресурсов и обеспечивает высокую точность данных. В системе настроены инструменты для адресного хранения сырья и готовой продукции c ABC-сегментацией, инвентаризации и работы с расхождениями. Решение позволяет соблюдать принцип FIFO (англ. first in, first out — «первым пришел — первым ушел»).

Система SAP EWM учитывает все типы хранения на складе компании «Август»: стеллажное, напольное, зоны пикинга и штучного хранения, промежуточные зоны (зоны приемки/отгрузки). В ходе проекта автоматизированы процессы фиксации прибытия и убытия транспортных средств, отслеживания статусов транспортных средств.

Андрей Генералов, начальник группы исходящей логистики компании «Август», сказал: «Благодаря появлению новой системы наша компания получила единую картину по всем запасам завода. С помощью инструментов SAP EWM мы планируем проводить мониторинг складских ресурсов, выполнения задач и документов в онлайн-режиме, а также рассчитываем исключить различные ошибки при работе с данными».

Антон Чехонин, генеральный директор компании «Норбит», сказал: «Внедрение SAP EWM помогает сделать бизнес-процессы разного уровня более гибкими и эффективными, что повышает качество работы сотрудников, работающих на складе, в логистике и коммерческих отделах. Уверен, что наш заказчик получил надежный и бесперебойный инструмент для работы склада 24х7».

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