«Норбит» автоматизировал службу доставки в «Леруа Мерлен»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») разрабатывает систему управления доставкой (Customer Delivery System) в «Леруа Мерлен». В результате проекта процесс доставки товаров «Леруа Мерлен» стал прозрачным. Теперь контроль своевременности доставки покупателям (показатель On-time) осуществляется логистическими партнерами компании.

Единая система позволила повысить качество и оперативность планирования доставки, усилить контроль за работой транспортных компаний за счет мониторинга процессов доставки в режиме реального времени и выявления проблем в автоматическом режиме. Новый сервис доставки обеспечивает точный учет затрат и оптимизирует себестоимость перевозок.

Ежедневно при помощи подрядчиков «Леруа Мерлен» выполняет более 8 тыс. доставок в 70 городах страны. Поэтому важной особенностью проекта стали повышенные требования к безопасности персональных данных клиентов при передаче их транспортным компаниям и контролю уровня клиентского сервиса при выполнении услуги доставки.

В системе настроены процессы по формированию и учету заявок на доставку, подбор и комплектование транспортных средств в зависимости от габаритов груза, а также мониторинг исполнения заказов. С помощью учета рабочего времени логисты отслеживают загрузку водителей и курьеров транспортных компаний.

В Customer Delivery System функционируют четыре основные блока: планирование и маршрутизация, мониторинг и исполнение, мобильное приложение курьера и администрирование. Блок «Планирование и маршрутизация» включает различные процессы по составлению маршрутов с учетом географии заказов, автоматическое распределение заявок по маршрутам и формирование сопроводительных документов. «Мониторинг и исполнение» позволяет осуществлять трекинг с помощью сервиса «Яндекс.маршрутизация» и собственного мобильного приложения, вносить изменения в проложенный маршрут в режиме реального времени. С помощью мобильного приложения можно контролировать прибытие в точку погрузки, отмечать начало и окончание погрузки, совершать звонок клиенту с фиксацией истории и результатов общения, а также передавать данные об изменении заказа в режиме реального времени. Также в ближайшем будущем в системе планируется реализовать функциональность оплаты товаров непосредственно по адресу доставки, а не только в магазине.

Дмитрий Мамонов, директор направления клиентской доставки «Леруа Мерлен», сказал: «В условиях высокой конкуренции для нас стало важным вовремя оптимизировать процессы доставки товаров для сохранения лояльности клиентов. Мы предпринимали несколько попыток автоматизировать процессы доставки: пробовали тиражировать решение западного офиса, внедряли коробочное решение. Все эти попытки не приносили желаемого результата. В итоге, мы решили разработать собственную систему доставки Customer Delivery System. Сегодня решение позволяет оптимизировать маршрутизацию доставки заказов клиентов "Леруа Мерлен" и дает возможность контролировать работу транспортных служб по всей стране».

Антон Чехонин, генеральный директор компании «Норбит», отметил: «Система предполагает множество сценариев, максимально оперативно реагирует на любые изменения и предотвращает возможность наступления критичных инцидентов, а также позволяет визуализировать данные по всем маршрутам. Новый сервис позволяет учитывать большое количество характеристик при ежедневном создании маршрутов: зоны доставки, совместимость грузов, выбор транспорта, упаковка товаров и т.п. Уверен, новые алгоритмы сервиса сделают работу сотрудников, задействованных во всей цепочке процесса доставки более гибкими и эффективными».