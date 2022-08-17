Продукт легкой бизнес-аналитики FlyBI включен в Реестр отечественного ПО

Продукт для визуализации и анализа данных FlyBI, разработанный компанией «Форсайт», включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

FlyBI – это веб-платформа для решения задач Data Discovery и самостоятельной работы с данными для широкого круга пользователей. Продукт позволяет легко подключаться к различным источникам данных, связывая их между собой в единую информационную модель, обеспечивает наглядную визуализацию и всесторонний анализ полученного набора данных. Нацелен на корпоративных пользователей, представителей различных отраслей, решающих актуальные задачи по анализу текущей деятельности компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Форсайт».

FlyBI выпущен на рынок в марте 2022 г. Продукт постоянно развивается – вендор оперативно вносит изменения в соответствии с запросами рынка, ежеквартально выходят новые версии продукта.

Решение о включении FlyBI в реестр отечественного ПО принято согласно поручению Минцифры России от 12 августа 2022 г. и говорит о том, что продукт признан полностью отечественной разработкой и может быть использован государственными и муниципальными учреждениями в качестве современного инструмента для визуального анализа данных.

В реестре отечественного ПО также присутствуют другие продукты компании «Форсайт»: «Форсайт. Аналитическая платформа», «Форсайт. Мобильная платформа», «Форсайт. Управление инвестициями», «Форсайт. Бюджетирование» и «Форсайт. Конструктор бизнес-приложений».

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«Форсайт» — российский вендор, разработчик платформы и продуктов для цифровой трансформации бизнеса и госуправления. В линейке компании — цифровая аналитическая платформа «Форсайт» и продукты для аналитики данных, а также мобильные решения для автоматизации бизнес-процессов. Среди пользователей продуктов компании — организации корпоративного, государственного и банковского секторов.