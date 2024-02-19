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Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу

Российский BI-вендор «Форсайт» и компания «Технологии Доверия» («ТеДо») заключили партнерское соглашение, в рамках которого намерены расширять проектную практику в области разработки BI-систем, а также систем для автоматизации бюджетных процессов и управления инвестиционной деятельностью на базе продуктов «Форсайт». Об этом CNews сообщили представители компании «Форсайт».

Сотрудничество компаний нацелено на обеспечение бесшовного перехода бизнеса на отечественное ПО, создание и распространение современных высокотехнологичных инструментов, и развитие ИТ-отрасли в целом. Корпоративным клиентам «ТеДо» будут предлагаться для внедрения флагманские решения российского разработчика: «Форсайт. Аналитическая платформа», «Форсайт. Бюджетирование», «Форсайт. Управление инвестициями».

«Сейчас без российского ПО компаниям все сложнее двигаться вперед и достигать новых высот. Чтобы ускорить переход на отечественные BI-инструменты, важно объединить технологическую экспертизу вендора и уникальный проектный опыт команды "ТеДо". Мы уверены, что наше партнерство поможет компаниям выйти на новый уровень цифровизации благодаря внедрению корпоративных digital-инструментов на базе российского ПО», — сказал руководитель партнерской программы «Форсайт» Александр Стуров.

«Мы видим большой запрос рынка на инструменты цифровизации для подготовки аналитики и принятия решений. Важно при этом подчеркнуть, что наряду с повесткой импортозамещения важным драйвером внедрения подобных ИТ-продуктов является желание компаний в хорошем смысле воспользоваться ситуацией и использовать проект внедрения для переосмысления собственных подходов и процессов с акцентом на повышении ценности своего продукта или функции», — сказала Анастасия Кабаева, исполнительный директор технологической практики «ТеДо».

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Цифровизация

Компания «Форсайт» — российский вендор, разработчик программных продуктов для аналитики данных и автоматизации бизнес-процессов. Флагманская разработка компании — «Форсайт. Аналитическая платформа», лидер исследования российских BI-платформ «BI-круг Громова 2023». В числе решений на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» — продукты для повышения эффективности бизнес-процессов «Форсайт. Бюджетирование» и «Форсайт. Управление инвестициями». Пользователи продуктов линейки «Форсайт» — организации корпоративного, государственного и банковского секторов.

Компания «Технологии Доверия» («ТеДо») предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В наших офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Нижнем Новгороде работают 3 тыс. специалистов.

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