Подтверждена совместимость ГИС «Панорама х64» с «Ред ОС»

КБ «Панорама» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы геоиформационной системы «Панорама х64» с операционной системой «Ред ОС».

Геоинформационная система «Панорама х64» – универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и редактирования цифровых карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, выполнения различных измерений и расчетов, оверлейных операций, построения 3D моделей, обработки растровых данных, средства подготовки графических документов в цифровом и печатном виде, а также инструментальные средства для работы с базами данных. Геоинформационная система «Панорама х64» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред софт» развивает экосистему «Ред ОС», дополняя ее продуктам самого разного предназначения. С помощью «Панорама х64», например, можно создавать и редактировать цифровые карты и планы городов. Благодаря совместной с партнерами работе «Ред ОС» становится универсальной средой, позволяя заказчикам из различных отраслей использовать специализированное ПО на российской операционной системе», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».