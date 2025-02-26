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Комплексная платформа автоматизации авиаотрасли «Панорама» включена в Единый реестр российских программ

Собственная разработка компании Integro Technologies, платформа автоматизации наземного обеспечения рейсов и автоматизации менеджмента авиасервисов «Панорама», включена в реестр российского ПО под регистрационным номером №26292. Включение в ЕРРП подтверждает официальный статус импортонезависимого отечественного ИТ-продукта, а также получает высокий приоритет при закупочной деятельности российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители Integro Technologies.

Платформа «Панорама» создана специально для повышения операционной эффективности за счет интеллектуального управления бизнес-процессами и ресурсами авиапредприятий, а также обеспечивает надежность и соответствие актуальным требованиям информационной безопасности.

«Панорама» укомплектована необходимым функционалом для поддержания высокого качества работы аэропортов, обслуживающих компаний и авиакомпаний. В ее состав входят несколько модулей: «RMS. Управление ресурсами» – комплекс подсистем для автоматизации процессов планирования и оперативного управления ресурсами (диспетчеризации); «AODB. Управление данными» – центральная база производственных данных аэропорта, которая аккумулирует всю информацию для обеспечения операционной деятельности авиапредприятия; «HUB. Управление процессами» – подсистема для координации и учета процессов наземного обслуживания рейсов в аэропорту; эЛУР (электронный лист учета работ) – подсистема для автоматизации бизнес-процессов формирования, согласования и учета услуг, предоставляемых в рамках наземного обслуживания воздушных судов.

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования
безопасность

Для удобства работы предприятия могут выбрать подходящий им тип поставки: отдельными решениями для точечного закрытия задач автоматизации, поэтапно с наращиванием функциональности, либо заказать полное внедрение с доступом ко всему функционалу ИТ-решения.

Исполнительный директор Integro Technologies Сергей Прорубщиков: «Для нас это важный шаг в подтверждении технологической независимости отечественных решений. Авиапредприятия, будучи объектами критической информационной инфраструктуры России, в соответствии с 187-ФЗ должны использовать ПО из ЕРРП, и мы дали им надежный инструмент. «Панорама» в ЕРРП закрепляет за Integro Technologies статус одного из ведущих ИТ-разработчиков, предоставляющих инновационное отечественное ПО под запросы авиаотрасли».

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