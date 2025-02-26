Прорубщиков Сергей
|26.02.2025
|Комплексная платформа автоматизации авиаотрасли «Панорама» включена в Единый реестр российских программ 1
|26.06.2023
|«Интегро текнолоджиз» зарегистрировала в Роспатенте продукт «Панорама» 1
Прорубщиков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 145520 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
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