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Прорубщиков Сергей



26.02.2025 Комплексная платформа автоматизации авиаотрасли «Панорама» включена в Единый реестр российских программ 1
26.06.2023 «Интегро текнолоджиз» зарегистрировала в Роспатенте продукт «Панорама» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Прорубщиков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 169 2
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 24 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 459 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2151 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 1
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Умные платформы 1702 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1246 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342987, в очереди разбора - 766132.
Создано именных указателей - 169709.
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