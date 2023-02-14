«Контур» обновил сервис для проверки сделок с недвижимостью для физических лиц и частных риелторов

«Контур.панорама» помогает собственникам, покупателям недвижимости и риелторам узнать характеристики объекта, проверить его на потенциальные риски и ускорить выход на сделку.

Сервис изменился и внешне, и внутренне. Команда «Контур.панорамы» обновила интерфейс и изменила пользовательские сценарии: работать в сервисе стало легче и удобней. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Чтобы понять, что изменить в сервисе, команда провела несколько исследований и внимательно изучила обращения в техподдержку. Также при составлении плана обновлений использовался опыт других проектов для участников рынка недвижимости, например, «Контур.реестро».

Теперь «Контур.панорама» готовит два вида отчетов: об объекте недвижимости и переходе прав собственности. В первом можно узнать основные характеристики дома, квартиры или участка, а также сведения о собственнике и о наличии ограничений и обременений. Второй отчет покажет историю владения недвижимостью: кто и когда был собственником объекта с 1998 г. Эти отчеты содержат данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — сервис получает их напрямую из Росреестра. Для квартир также доступна информация о многоквартирном доме из портала ГИС ЖКХ. Перед заказом отчета сервис показывает краткую информацию об указанном объекте, чтобы пользователь смог понять, стоит ли ему заказывать отчет.

Если пользователь переживает, что у него недостаточно знаний, чтобы оценить безопасность сделки, он может заказать экспертный отчет. Специалисты сервиса изучат сведения о недвижимости, обратят внимание на потенциальные риски и подскажут, как их избежать. Также экспертам можно доверить анализ документов по сделке, например, договора-основания, акта приемки или паспорта собственника.

Константин Ташлыков, руководитель сервиса «Контур.панорама»: «Мы стремимся, чтобы наши пользователи работали в комфортном и простом сервисе. Поэтому проводим исследования и юзабилити-тестирования, внимательно изучаем обращения в техподдержку. На основе этих сведений мы подготовили масштабное обновление. Теперь “Контур.панорама” поможет пользователям легко и быстро получить информацию о недвижимости, а также экспертные рекомендации о безопасности сделки».

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«Контур.панорама» — сервис для физических лиц и частных риелторов. Юридическим лицам подойдет модуль «Эксперт-проверка» от «Контур.реестро». Он помогает получить сведения о недвижимости и участниках сделки из более чем 10 источников в одном отчете.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб, а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.