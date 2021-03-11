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SBI Банк запустил услугу экспресс-кредитов под исполнение контракта

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

SBI Банк запускает новый продукт для клиентов-предпринимателей - экспресс-кредит под исполнение контракта при участии в госзакупках. Если на выполнение контракта нужны оборотные средства, SBI Банк быстро, с минимальным пакетом документов и главное - дистанционно - предоставит кредит и банковскую гарантию представителям малого и среднего бизнеса.

Клиенты банка смогут получить до 10 млн рублей и сразу пустить их на выполнение обязательств - приобрести комплектующие, нанять специалистов, арендовать помещение. Воспользоваться предложением можно как до заключения контракта, так и после. Если срок деятельности вашей компании больше года и в активе есть не менее двух исполненных контрактов, то данный продукт для вас.

Сегодня услуга кредита на исполнение контракта очень востребована: так малый и средний бизнес может увеличивать свои оборотные ресурсы за счет заемных средств и быстрее развиваться, а банки в прямом смысле помогать бизнесу расти.

Председатель правления SBI Банка Андрей Карякин отметил: «Наш банк отличается персонализированным подходом к клиентам-предпринимателям. Мы стараемся выводить на рынок продукты, которые максимально востребованы. Государственные закупки — отличная возможность для компаний зарекомендовать себя, укрепить и расширить бизнес. И мы готовы всячески в этом помогать, ведь за надежными исполнителями госконтрактов должен стоять надежный банк. Наше главное конкурентное преимущество — оперативность: клиент получает решение буквально за час. Мы постоянно работаем над новыми продуктами для предпринимателей и в ближайшее время представим еще ряд удобных онлайн услуг для малого и среднего бизнеса».

Чтобы подать заявку на кредит необязательно быть клиентом SBI Банка. Как только заявка будет одобрена, Банк откроет клиенту расчетный счет для перечисления средств. Оставить заявку предприниматели могут на сайте SBI Банка.

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