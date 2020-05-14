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«Неофлекс» внедрил в «SBI банк» систему ДБО для юрлиц в микросервисной архитектуре

Интернет Веб-сервисы Интеграция Внедрения ИТ в банках

«SBI банк» и «Неофлекс» завершили внедрение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для юридических лиц на базе Neoflex MSA Platform – платформы для разработки и эксплуатации микросервисных приложений. Платформа позволит снизить вероятность отказа работы систем банка, построенных на ее основе, до <0,01%. Вместе с этим «SBI банк» получил возможность быстрого добавления новой функциональности в свои продукты. Требуется не более двух часов на развертывание обновлений, включая проведение автоматизированного, нагрузочного и интеграционного тестирований.

Система ДБО для юридических лиц, созданная специально для обслуживания малого и среднего бизнеса, обеспечивает оперативное взаимодействие клиентов с банком через мобильные устройства и веб-интерфейс в один клик. Благодаря разработанному интернет-банку с продвинутым интерфейсом можно контролировать счета, создавать платежные поручения и получать выписки. Пользователям системы удаленного обслуживания доступны такие операции, как просмотр информации по счетам, выписки по банковскому счету, денежные переводы, налоговые платежи, оплата услуг сторонних организаций, создание шаблонов платежей, работа с кредитами (в том числе с кредитами на исполнение контрактов), получение информации корпоративным счетам и другие.

Отдельно стоит отметить, что за три месяца совместная команда банка и «Неофлекс» развернули MSA Platform и создали решение класса Open API. Это дало возможность банку запустить разработку новых сервисов и услуг в единой архитектурной парадигме. Внедрение MSA Platform также позволит в будущем банку внедрять новые сервисы и улучшать функциональность ДБО.

«Наша цель – предоставлять клиентам исключительно полезные и удобные сервисы и продукты. Мы постоянно исследуем поведение потребителей и знаем их потребности. Благодаря MSA Platform мы не только снизили отказоустойчивость систем банка до 0,01%, но и получили возможность существенно сократить время внедрения новых сервисов. Тем самым мы сможем быстрее адаптировать наши продукты под нужды клиентов», – отметил председатель правления «SBI банка» Андрей Карякин.

«Благодаря внедрению MSA Platform "SBI банк" получил инновационный инструмент для выполнения заказной разработки с использованием микросервисов и Open API. В дальнейшем платформа позволит банку в более короткие сроки разрабатывать и запускать новые клиентские сервисы и приложения на базе современной архитектуры. И, кроме того, MSA Platform позволяет гибко управлять процессом разработки, что помогает ИТ-службам сосредоточиться на более оперативном достижении бизнес-целей», – отметил Антон Спаринапти, партнер, руководитель департамента развития бизнеса «Неофлекс».

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