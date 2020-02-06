Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201590
ИКТ 15645
Организации 11851
Ведомства 1512
Ассоциации 1126
Технологии 3597
Системы 27067
Персоны 88004
География 3134
Статьи 1588
Пресса 1338
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2856
Мероприятия 894

Tesla FSDC Full Self-Driving Computer Процессор для беспилотных авто

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.02.2020 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео 1
23.04.2019 Tesla выпустила собственный чип для беспилотных автомобилей. Он быстрее чипов Nvidia в семь раз 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Tesla FSDC и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11126 1
Nvidia Corp 4073 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 646 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 32 1
Tencent Keen Security Lab 4 1
Tesla Motors 164 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5743 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22762 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 718 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8874 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10820 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 694 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7571 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1011 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23524 1
Электроника - FinFET - A fin field-effect transistor - 3D transistors - направление в проектировании микросхем - 3D транзисторы 85 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35641 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 105 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18227 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 854 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26739 1
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 67 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 719 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2790 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2123 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5419 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2091 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26507 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6580 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 846 1
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 188 1
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 170 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10801 1
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 598 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5825 1
Nvidia Drive Xavier 2 1
Nvidia Drive AGX 3 1
Nvidia Optimus 199 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 473 3
США - Техас 1061 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55014 2
Словения - Республика 255 1
Япония 13846 1
Южная Корея - Республика 7093 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19319 1
Таиланд - Королевство 936 1
Португалия - Португальская Республика 958 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 1
Филиппины - Республика 601 1
Израиль 2870 1
Китай - Тайвань 4284 1
Литва - Литовская Республика 675 1
США - Калифорния 4840 1
Чили - Республика 495 1
США - Джорджия 336 1
США - Техас - Остин 192 1
Колумбия - Республика 554 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5515 1
США - Калифорния - Фримонт 17 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6141 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21933 2
Энергетика - Energy - Energetically 5939 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8149 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 178 1
Аренда 2717 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18327 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53937 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5164 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7573 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Autonomy Day 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 201590.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще