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Tesla FSDC Full Self-Driving Computer Процессор для беспилотных авто
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.02.2020
|Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео 1
|23.04.2019
|Tesla выпустила собственный чип для беспилотных автомобилей. Он быстрее чипов Nvidia в семь раз 3
Публикаций - 3, упоминаний - 5
Tesla FSDC и организации, системы, технологии, персоны:
|Tesla Motors 164 2
|Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
|Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 201590.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473899, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 201590.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.