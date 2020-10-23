Онлайн-выставка CES 2021 пройдет на базе облачных технологий Microsoft

Microsoft стала технологическим партнером Ассоциации потребительских технологий (CTA), которая является организатором одной из крупнейших технологических выставок – Consumer Electronics Show (CES). В 2021 г. выставка CES пройдет в онлайн-формате с 11 по 14 января. В рамках партнерства Microsoft предоставит поддержку и облачные технологии, которые позволят создать платформу для проведения первой полностью цифровой выставки CES 2021.

Технологии Microsoft Azure, Teams, Power Platform, а также решения партнеров Microsoft будут использоваться для демонстрации экспонатов, проведения мероприятий в рамках программы, нетворкинг-сессий и многого другого. CES 2021 станет платформой для запуска новых продуктов и построения партнерских отношений как для крупных, так и для небольших компаний, а также позволит участникам мероприятия познакомиться с последними технологическими новинками и услышать мнение ведущих экспертов относительно будущего технологий.

За последние полгода Microsoft организовала множество мероприятий в онлайн-формате, шесть из которых – ежегодные глобальные конференции компании. Благодаря переходу на новый формат аудитория одного из ключевых мероприятий для Microsoft – Build 2020 – выросла более чем в 30 раз по сравнению с прошлым годом. Накопленный компанией опыт будет применен в организации выставки CES 2021. Регистрация на мероприятие стартует 1 декабря 2020 г.