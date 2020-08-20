Почта Gmail сломалась почти во всем мире

Почтовый сервис Gmail переживает всемирный сбой. Пользователи не могут получить или отправить почту, открыть прикрепленные к письмам документы. Больше всех пострадали жители Европы, Индии и Японии, а Россию перебои почти не затронули.



Gmail сломался

Пользователи фирменного почтового сервиса Google, Gmail, стали жаловаться на сбои в его работе. Проблемы с доступом к почтовому ящику или ряду его функций испытывают люди по всему миру, но чаще всего, по информации ресурса DownDetector, сбои возникают у пользователей из Европы, Индии и Японии.

Первые жалобы на работу сервиса стали поступать 20 августа 2020 г. в 8.00 по Москве. На момент публикации материала работа Gmail восстановлена не была.

Определенные трудности при работе с Gmail, согласно публикуемым комментариям, испытывают жители Украины, Израиля, южной части Австралии, а также некоторых американских штатов. Россию сбой практически не затронул.

Что именно не работает

Зайти в свою почту не могут около 23% пользователей, еще 15% не приходят письма. Больше всего жалоб поступает на невозможность открыть прикрепленные к уже имеющимся в ящике письмам файлы или приложить тот или иной документ к письму, подготовленному к отправке.

Россию сбой не затронул

При попытке воспользоваться Gmail с российского IP-адреса у редакции CNews никаких сложностей не возникло. Подключение к сервису через VPN с британским IP привело к невозможности получения входящей корреспонденции, но все остальные функции исправно работали.

На момент публикации материала представители Google не комментировали произошедшее. Пользователи продолжали оставлять комментарии на DownDetector с сообщениями о неработающей почте.

Регулярные сбои Gmail

Почтовый сервис Gmail существует с 2004 г., и это один из старейших проектов такого рода, но считаться стабильным он все-таки не может. Gmail регулярно переживает масштабные сбои – так, в 27 января 2020 г. пользователи начали жаловаться на невозможность войти в почтовый ящик. Таковых было 48%, еще 25% не поступали сообщения, а оставшиеся отмечали иные технические неисправности – проблемы с приложенными файлами, невозможность отправки писем и т.д.

Неполадки в работе Gmail возникли резко - беды ничего не предвещало

В 2019 г. тоже были подобные случаи. Как сообщал CNews, в ночь на 13 марта 2019 г. соцсети заполонили жалобы пользователей сервисов Google. Так, в почтовом сервисе Gmail пропала возможность отправки электронных писем. Сбой затронул и сервис Google Drive – наряду с резким снижением скорости доступа, в нем полностью перестали открываться некоторые типы файлов.

Примерно половина пользователей (47%) отметили в своих сообщениях проблемы с отправкой сообщений. Чуть более трети (36%) заявили о сложностях со входом в почту, 19% испытывали сложности с авторизацией аккаунта. Google объяснил все это «сбоем в обслуживании».

Пользователи фиксируют сбои по всему земному шару

Даже в течение лета 2020 г. сервисы Google несколько раз выходили из строя. К примеру, 9 июня 2020 г. жители многих стран мира обнаружили проблемы в работе поисковика Google и видеосервиса YouTube,

Перебои были зафиксированы ранним утром по Москве, и больше всего неполадок пришлось на США. Около 67% пользователей Google жаловались на проблемы с поиском, 32% не могли войти в свою учетную запись.

Что касается YouTube, то около 62% жалоб были связаны с просмотром видео, более 32% - с общими проблемами с сайтом, а 5% - с авторизацией на портале.